Vooral inzicht nodig bij vmbo-examen economie

"In de eerste helft werd voornamelijk je algemene inzicht getest”, laat economiedocent René Kagerbarg weten.

Amy Bekkering (15) stapte met een krappe zes dit examen in. Maar de kans bestaat dat dit niet zo blijft. "Tegen mijn verwachtingen in ging het best wel goed. Er waren wel wat moeilijkere vragen hoor. Vraag 30 vond ik bijvoorbeeld best lastig, die ging over leningen en bevatte een tabel. Maar verder vond ik het allemaal wel makkelijk. Ik had oude examens geoefend, maar die waren veel moeilijker."

Ook haar vriendin is positief verrast, vertelt Amy. "Net zoals ik, ging zij met een mager zesje dit examen in. Ook zij vond dit examen ontzettend meevallen."

Niets te klagen

Robbin van Zoest (16) heeft niets te klagen. "Het is goed gegaan, de vragen waren relatief makkelijk en ze werden duidelijk gesteld waardoor je het begreep."

Hij vervolgt: "Het examen bevatte best veel meerkeuzevragen en bij de open vragen was het duidelijk wat ze van je verwachtten. Ook kwam er redelijk wat rekenen aan bod en daar ben ik eigenlijk wel goed in. Wiskunde vind ik interessant en het ligt me wel. Het grootste probleem voor mij is alleen het onthouden van formules."

Economische zaken zijn voor de examenkandidaat geen punt. "Ik heb een eigen onderneming waar ik veel mee bezig ben, daarvoor moet ik ook van alles bijhouden. In een mum van tijd verliet Robbin de zaal. "Ik was in 1 uur en 5 minuten klaar."

Punten sprokkelen

Colin Hendriksz (17) is wat minder goed in economie. Toch viel het examen ook voor hem reuze mee. "Het examen ging best goed, beter dan verwacht. Ook de rekenvragen vielen me mee, terwijl ik normaal gesproken niet goed ben in wiskunde."

De meerkeuzevragen waren voor Colin een goede optie om punten te sprokkelen. "Bij meerkeuzevragen streep ik altijd twee antwoorden weg die sowieso fout zijn. Daarna gok ik bij overgebleven twee het goede antwoord. Tot nu toe gaat dat eigenlijk wel goed. Maar je weet het nooit zeker." Colin verliet de zaal een half uur voor de eindtijd.

Wiskunde of economie?

René Katerbarg, economiedocent aan het Hondsrug College in Emmen, bevestigt dat dit vmbo-examen niet heel moeilijk was. "De eerste helft was voornamelijk gericht op algemeen inzicht. Daarnaast waren er veel tabellen, grafrieken en procenten. Er kwam veel rekenen in voor, waardoor het bij vlagen iets weghad van een wiskunde examen." Pas in de tweede helft kwam er écht economie aan bod.

Hij concludeert dat het examen dus vooral een beroep op de algemene ontwikkeling van de examenkandidaten was. "Dit examen beloont voornamelijk de leerlingen die wat minder goed hebben geleerd."

Op dit moment heeft het LAKS 500 klachten ontvangen, in het bijzonder over vraag 17 en 19. In de poll waren de circa 360 stemmers redelijk positief. Bij 26 procent ging het 'heel goed' en bij 31 procent 'ging het wel'.

