Gymnasiasten zwaar op de proef gesteld door lang vwo-examen Grieks

Gymnasiaste Sandra Pham (18) vond het pittig. "Dat kwam vooral door de hoeveelheid. Volgens mij werd er meer gevraagd dan tijdens voorgaande jaren. Ik heb dan ook een vraag open gelaten."

"Ik had echt tijd tekort, het vertalen lukte op het nippertje", verduidelijkt Sandra haar problemen met het examen. Maar het moet gezegd: Sandra had ook niet heel hard geleerd voor dit examen. "Ik had de teksten wel geleerd hoor, maar ik heb er niet zoveel tijd aan besteed als aan andere vakken."

Dat was anders bij Laura Geest (18). Zij had namelijk wel hard geleerd en zag haar hoop op een goed cijfer voor Grieks vervliegen. "Ik heb hier echt weken op zitten blokken, maar het ging niet erg goed. Om eerlijk te zijn, lag het ook wel in de lijn der verwachtingen. Gelukkig ging het vertalen nog wel goed."

Vraag 5

Bij Floris Siks (19) ging het beter. "Ik vond de vragen niet heel moeilijk. Als je in de lessen je best had gedaan, was dit goed te doen. Vraag 5 was een van de lastigere vragen. Daar heb ik gewoon gegokt, ik wist het eigenlijk niet."

Sandra beaamt dit en licht toe. "Vraag 5 heb ik open gelaten, als ik de tekst echt goed had gekend, had ik het wel gevonden. Maar het was een citeervraag waarbij je moest kijken naar de uitspraken van Odysseus."

"Op een gegeven moment werd er een vraag gesteld over Penelope, waaruit blijkt dat ze niet tegen één iemand praat", noemt Floris als een ander pijnpunt. "Ik heb maar wat woorden opgeschreven. Er zaten sowieso vrij veel citeervragen in."

Verschillende teksten

Volgens Sandra zaten er maar twee originele Griekse teksten in het examen; tekst 1 (Ontmoeting tussen Odysseus en Nausicaa) en tekst 3 (Odysseus en Penelope). Verder maakte ook Drs P. zijn opwachting in het examen, waar tekst 2 een fragment uit zijn boek De Odyssee betreft.

Tekst 4 was ook een passage uit een boek, Odysseus van de auteur Charivarius. Het examen werd afgesloten met tekst 5, de vertaalopdracht. Voor Sandra voelde vooral tekst 3 aan als een warm bad. "Die moest ik voor mijn laatste toetsweek leren en zat dus nog vers in het geheugen."

Shout-out

Onze correspondenten hebben inhoudelijk weinig aan te merken op het examen. Zowel Sandra, Laura als Floris geeft aan niet te gaan klagen over de inhoud van het examen, de lengte van het examen buiten beschouwing gelaten. Ook daar waren de drie eensgezind over: het examen was echt te lang.

Martina Trommels van het Gymnasium Novum in Voorburg liet per mail weten dat ze het geen spannend examen vond: "Het examen vond ik zelf niet te lang, hoewel leerlingen Grieks wel vaker een examen te lang noemen. De vragen versus de teksten waren goed in balans en de cultuur werd goed bevraagd. Het aantal citeervragen was hoog, maar meestal volstond één woord."

Floris wil positief afsluiten: "Ik wil graag een shout-out doen (compliment geven, red.) naar meneer Riemersma, alles wat op het examen kwam is bij ons besproken in de les. We zijn heel goed voorbereid, ik denk dat het niet beter had gekund."

Klachten

Bij het LAKS gaat het, inhoudelijk gezien, vooral over vraag 24. Klachtencoördinator Lizelot van den Berg: "Dat zou een rotvraag zijn, maar in hoeverre de klachten gegrond zijn, is nog even afwachten." Verder heeft het LAKS nog maar weinig te stellen met het examen Grieks.

Overigens had ook Sandra moeite met deze vraag. "Dit ging over het algemene deel. 24b kon ik maken, maar bij 24a vroeg ik me af of daar een term voor is."

Het grootste deel van de stemmers op de poll in het liveblog is gematigd tevreden over het examen: 37 procent stemt op 'ging wel'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.