Veel geschiedenis in havo-examen kunst

De meesten van hen kwamen met een goed gevoel uit de zaal. Zo ook Daniela Abdul Ahmed (18): "Ondanks de gebrekkige lessen van mijn docent, heb ik me goed kunnen voorbereiden."

"Mijn docent heeft zich meer gefocust op drama, daardoor kregen we pas twee weken van te voren uitleg over het tweede helft van de 20e eeuw. Ik moest dat dus nog snel uit mijn hoofd leren. Het is mij wel gelukt, maar ik ga alsnog klagen omdat ik het onterecht vind."

Multiple choice

De enige multiplechoicevraag, over jazz in de jaren negentig, bracht veel verwarring. Cheyenne Dominguez Rogerio (17): "Iedereen van mijn klasgenoten had een ander antwoord."

Ook Daniela had moeite met de vraag. Ze was het in de schoolexamens ook nog niet tegengekomen. "Voor de zekerheid heb ik het geleerd." Ook de docent had moeite met deze opgave: "Een vage vraag. Zelfs ik kon hem niet beantwoorden", bevestigt Docent Mark van Berlo van het Segbroek college Den Haag.

Zowel de correspondenten als de docent zijn het erover eens dat leerlingen met geschiedenis een streepje voor hadden. "Vooral bij het gedeelte over Rusland werd er meer op de geschiedenis ingegaan dan kunst", vertelt Sam Borgt (19). Ook van Berlo toont begrip. "Ik kan me voorstellen dat leerlingen die geen geschiedenis in hun pakket hebben het lastig vonden."

Verschillende interesses

Er waren verschillende onderwerpen die onze correspondenten aanspraken. Daniela vond het deel over Afro-Amerikanen het leukst. "Het is een modern onderwerp en ik heb het altijd interessant gevonden hoe racisme een rol heeft gespeeld toen en nu."

De hippiecultuur uit de jaren '70 sprak Sam het meeste aan: "Er zat humor en sarcasme in waardoor ik plezier kreeg in het examen. Ook vond ik de Notenkraker tof."

Naast leuk, was het voor Sam ook een luidruchtig examen. Er gingen namelijk vijf telefoons af tijdens de zit. "Alle tassen lagen in het midden op een tafel. Elke keer rende de lerares heen en weer naar de gang om de telefoons het zwijgen op te leggen. Ik raakte daardoor wel afgeleid, maar het was ook wel erg grappig."

Geen flauwekul

Van Berlo vindt dat het examen voorspelbare onderwerpen bevat."De examenmakers hebben alles er in gestopt wat we dit jaar hebben behandeld. De vraagstelling was ook heel duidelijk."

Van Berlo gaat dan ook uit van goede resultaten. "Ik heb veel vertrouwen in mijn leerlingen, omdat ik ze goed heb voorbereid op dit examen. Over de inhoud valt ook niets te klagen. Vorig jaar was het veel flauwekul, maar dit jaar is het een leuk examen geworden."

Sociaal realisme

"De meeste klachten gaan erover dat het meer op een examen geschiedenis lijkt. Ook werd sociaal realisme niet herkend door leerlingen zonder geschiedenis in het pakket, maar dat stond in de syllabus dus dat is een ongegronde klacht", vertelt klachtenlijn-coördinator Lizelot van den Berg vanuit het LAKS.

De stemmers op de poll in het liveblog zijn vrij enthousiast over het examen. Bij 21 procent ging het 'heel goed' en bij 37 procent 'ging het wel'.

