Veel argumenteren bij vmbo-examen beeldende vorming

Mirthe Braspenning (17) vond het een makkelijk examen en had het geluk dat ze drie afbeeldingen in de toets herkende. "Onze school bood examentraining aan in de zomer en toevallig kwamen drie afbeeldingen die we toen hadden geoefend terug in het examen."

Ook Shu Lin Janssen (17) was goed voorbereid. Zij en haar klasgenoten vonden het een makkelijk examen. "De vragen waren wel allemaal een beetje hetzelfde."

Merle Zwetsloot (16) was vooral blij dat er weinig vragen over vormgeving en voorstelling in voorkwamen. "Ik was echt bang voor precies die vragen in dit examen, maar er werd vooral gevraagd naar argumenten."

Voor Lola Herinx (16) pakte dat minder goed uit. "De vragen sloegen nergens op. Vooral de vragen aan het einde vond ik niks met beeldende kunst meer te maken hebben, het leek wel meer maatschappijkunde."

Arya Hoseini (16) vond dat dit examen nauwelijks op zijn schoolexamens leek. "Vragen over bijvoorbeeld kleurcontrasten heb ik nergens zien staan in dit CE."

Argumenten

Docent Mariël Wijlands van het 2College Cobbenhagenmavo in Tilburg zag vooral opgeluchte examenleerlingen de zaal verlaten. "Er waren geen verrassingen in dit examen. Veel stof hadden we al goed kunnen oefenen in de les, bovendien kwamen ook een aantal afbeeldingen terug in het examen."

Ook haar viel op dat er voornamelijk naar argumenten gevraagd werd. "Het examen gaat zich meer richten op wat voor invloed de kunst op de maatschappij heeft dan hoe het daadwerkelijk wordt gemaakt. Dat zag je bijvoorbeeld aan de vraag over armoede in Parijs en New York."

Weinig klachten

Op dit moment zijn er slechts dertig klachten over dit examen ingediend bij het LAKS. Onze correspondenten hebben zelf ook nagenoeg geen klachten en de stemmers op de poll in het liveblog zijn ook positief. Bij 30 procent van de 138 stemmers ging het 'heel goed'.

