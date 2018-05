Uitwerkbijlage vormt obstakel tijdens vwo-examen biologie

In gesprek met medeleerlingen kwam Sofie niet tot dezelfde antwoorden. "Bij het nabespreken had iedereen eigenlijk verschillende antwoorden, maar ze zouden ook allemaal goed kunnen zijn. Ik had dan ook het idee dat er best meerdere wegen naar een goed antwoord kunnen leiden."

Thijs Rood (18) vond het bij vlagen een vrij lastig examen. "Het begon direct pittig. De eerste vraag ging over zuurstofverzadiging in de bergen, dat was echt wel lastig." Gelukkig waren de opgaven daarna vrij makkelijk: "Die gingen over vissen en wolven en dat had ik ook wel meteen door."

Niet onder de indruk

Docent Frans Droog van het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek was op zijn beurt niet erg onder de indruk van de toets: "Het was een redelijke afspiegeling van wat ze moeten weten."

Maar ook Droog moet toegeven dat het geen eenvoudig examen was: "De vraagstelling was anders dan voorgaande jaren." Hij verduidelijkt: "Dat zit 'm deels in het feit dat je veel moet aflezen van de grafieken. Ik denk dat het voor leerlingen moeilijk is om duidelijk te krijgen wat er gevraagd wordt. Opgave 2 is er zo één. Normaal krijg je bij zo’n vraag iets meer informatie vooraf."

"Die vraag met de uitwerkbijlage was inderdaad niet duidelijk geformuleerd. Je moest een hormoon, weefsel, weefseltype en orgaan invullen. Ik denk wel dat ik ga klagen, ik raakte namelijk heel erg in de war", stemt Yasmine Ballachi (17) in, die het examen verder wel mee vond vallen. "Als je geleerd had, heb je een hoog cijfer."

38 vragen

Yasmine was dan ook ruim op tijd klaar, iets dat niet gezegd kan worden over Sofie. Op het eind moest ze nog even flink schrijven, maar dat kan komen omdat er veel open vragen in zaten. "De meeste examens biologie hebben 32 of 34 vragen maar dit examen had er 38, waarvan heel veel ook open waren."

Droog, die het examen zelf al gemaakt heeft, geeft overigens nog wel aan dat hij bij sommige vragen maar moeilijk kan beoordelen waar een goed antwoord aan moet voldoen om alle punten te behalen. "Vraag 26 is een mooi voorbeeld. Daar moet je beredeneren in hoeverre een koudere omgeving kan helpen bij het afvallen. De vraag is nogal ruim gesteld en erg open geformuleerd, terwijl het – gezien het aantal punten – wel aan een aantal onderdelen moet voldoen."

De circa 900 stemmers op de poll zijn verdeeld. Het grootste gedeelte (39 procent) zegt 'ging wel'. Daarnaast ging het bij net zoveel mensen 'heel goed' als 'heel slecht'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.