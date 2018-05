Scholieren gespaard bij havo-examen Frans

Dat scheelde enorm, want de teksten waren nogal tijdrovend. "Soms moest je een halve pagina lezen en hoefde je maar één vraag te beantwoorden. Dit was vooral vervelend op het einde, mijn concentratie verdween daardoor", verzucht Renée. Desondanks heeft ze niets afgeraffeld en was Renée voor de eindtijd klaar.

Makkelijke vraagstelling

Ook haalden Renée en haar klasgenoten voordeel uit het feit dat er in de lessen aandacht werd geschonken aan Marianne en het Franse burgerschap, die ook in het examen aan bod kwamen. De twijfels sloeg vooral toe tijdens de wel/niet vragen. "Ik had op een gegeven moment overal 'wel' aangegeven. Dan ga je nadenken of dat wel juist is."

Zelfs de minder voorbereide leerling komt vrolijk het examen uit. "Ik stapte met negatieve gedachtes het examen in, maar eenmaal bezig ging het goed", vertelt Josje Volkers (17) opgelucht.

Josje is niet zo’n ster in Frans, daarom heeft ze het gekozen als extra vak. Aan serieuze voorbereiding heeft ze niet gedaan. "Hierdoor had ik verwacht dat ik niets zou snappen, maar dat viel me mee." Ook Josje vermoedt dat de eenvoudige vraagstelling haar een handje heeft geholpen.

Lastige opgaves

Teksten die bij Josje wat meer tijd in beslag namen, gingen over 1 april en een stad in Frankrijk. "Pas op het einde kwam ik erachter dat het om 1 april ging. Na 1 uur en 45 minuten was ik door het examen heen en kon ik alles op m’n gemak nakijken. Na 2 uur was ik klaar."

Eline Brok (16) heeft het net aan gered. Niet omdat het slecht ging, maar omdat er voor haar gevoel een aantal moeilijke opgaven in stonden. "Op zich ging het allemaal goed, de meeste vragen waren te doen. Maar over het algemeen vind ik vragen boven een alinea zetten best wel lastig. En in dit examen waren ze moeilijker dan hoe ik eerdere opgaven heb geoefend." Bang voor de uitslag is ze allerminst. "Ik sta gemiddeld een 7 en ik ga ervan uit dat het wel zo blijft."

Toegankelijke onderwerpen

In tegenstelling tot de 'zware bevalling' van vorige week, is docente Swannet van den Akker met dit examen tevreden gestemd. De docente aan het RSG Magister Alvinus in Sneek, laat het volgende weten: "Afgezien van het behoorlijke aantal teksten, waren de onderwerpen een stuk makkelijker dan op het vwo-examen. Sport, muziek en eten spreekt leerlingen bijvoorbeeld wel aan. En leerlingen die de Mont Saint-Michel hebben bezocht, werkten zich waarschijnlijk ook prima door de vragen heen."

Van den Akker begrijpt waarom de tekst over 1 april als lastig werd beschouwd. "Het was geen duidelijke tekst, maar met goed lezen zou je er uit moeten komen."

Het examen was overigens niet alleen maar peulenschil. Zo is een grondig vocabulaire enigszins handig, anders kan het wel erg lang gaan duren. "Je hebt amper de tijd om woorden op te zoeken. Het taalgebruik in dit examen hebben we in de voorgaande 10 jaar ook gezien, het is dus zeker niet te hoog gegrepen voor havisten." Ze sluit af: "De vragen waren niet vals. Het was een kwestie van goed memory spelen en je had 't juiste antwoord te pakken."

Klachtenlijn-coördinator Lizelot van den Berg laat weten dat er op dit moment 350 klachten zijn binnengekomen. Volgens de klagers zou het examen zou te lang en te moeilijk zijn geweest. De meeste scholieren geven echter in de poll aan dat het examen 'wel ging' (38 procent).

