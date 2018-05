Relatief lang vmbo-examen Frans met 'hippe' onderwerpen

Suzanne Waldram (15) vond dit examen Frans aan de lange kant: "Het was zo veel. Ik kreeg drie boekjes en er waren zeventien teksten. Ik heb dus ook sommige vragen gegokt. En na een tijdje was ik ook echt mijn concentratie kwijt." Suzanne heeft het examen wel binnen de tijd afgekregen en toen ze de zaal om kwart over drie verliet, zaten er nog maar een paar leerlingen in het lokaal.

Op het laatste vragenblad stonden de laatste twee vragen over de openingstijden van Musée Rodin en dat kan volgens Suzanne wel voor verwarring hebben gezorgd: "Volgens mij zijn heel veel mensen die vergeten, omdat ze echt op een aparte bladzijde stonden, maar gelukkig heb ik ze wel gezien."

Oninteressante teksten

De teksten waren volgens Suzanne niet enorm interessant: "De tekst over de Franse YouTuber Zoé sprak me wel een beetje aan omdat ik haar video’s zelf ook kijk, maar over het algemeen waren er weinig teksten die ik echt leuk vond. Geef mij dan maar iets over zijderupsen, dat vind ik best interessant."

Als Suzanne moet gokken, denkt ze dat ze voor dit examen net een voldoende kan halen, maar het zal lastig worden. Toch heeft ze het vak voor volgend jaar weer gekozen. "Ik ga volgend jaar havo doen en kon niet anders dan weer Frans kiezen, anders had ik niet genoeg vakken in mijn pakket."

Woordenboek

Lisanne Hilhorst (16) kwam ook niet zo soepel door het examen heen. "Ik vond het echt best moeilijk. Omdat ik niet zo heel goed ben in Frans, moest ik steeds woorden in het woordenboek opzoeken. Er waren echt heel veel woorden die ik niet kende."

Lisanne heeft Frans als ‘extra-extra’ vak gekozen, zoals ze het zelf noemt, maar was daardoor wellicht wel wat in het nadeel: "Omdat het roostertechnisch niet altijd uitkwam, heb ik maar heel weinig Franse les gehad afgelopen jaar. Dus dat maakte dit examen wel pittig. Vooral tekst 11 over zandsculpturen vond ik erg lastig. Maar ook tekst 10 over orang-oetans en tekst 14 over een recept voor een zelfgebakken brood waren vervelend."

'Ik zat met drie anderen'

Silke Beijaard (16) maakte het examen niet in de gebruikelijke gymzaal, maar in een klaslokaal. Niet vanwege een verbouwing, maar omdat er zo weinig leerlingen voor Frans hebben gekozen: "Ik woon op Ameland waar er gewoon wat minder scholieren zijn. En Frans is niet het meest populaire vak, dus ik zat met drie anderen in een examenzaal."

Silke heeft geen last gehad van medeleerlingen en het examen was volgens haar erg goed te doen. "Ik had op het eind nog wat tijd over om mijn antwoorden op een kladpapier te schrijven, dus ik heb ze thuis gecontroleerd."

Met de 42 punten die ze voor dit examen haalde is het examen inderdaad soepel verlopen. Ook waren de teksten volgens Silke interessant en bij de tijd. Toch vond ze tekst 12 over begraafplaats Père-Lachaise wat lastig, maar desalniettemin kan ze opgelucht ademhalen na vandaag.

Vraag 16

Martine Wielaard, docente Frans aan het RGO Middelharnis, vond het een vrij lang examen maar desalniettemin wel leuk. "De onderwerpen waren heel goed gekozen en sluiten volgens mij best wel aan bij wat scholieren leuk vinden. Ook was het gericht op de Franse cultuur."

Volgens Wielaard was de laatste vraag over de Tour-de-France-tekst een lastige. "Er wordt gevraagd naar wat Clara het leukste moment van haar vakantie vond. De reclameparade tijdens de Tour wordt als het goede antwoord gerekend, maar in de tekst wordt specifiek genoemd dat Clara dit het leukste moment van de Tour de France vindt. Dan vraag ik me af of het leukste moment van de Tour de France dan per definitie ook het leukste moment van de vakantie is? Dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Het is net hoe je het interpreteert."

Toch waren er volgens Wielaard ook makkelijkere teksten. Tekst 4 bijvoorbeeld, waarbij de leerlingen de juiste kopjes boven de juiste alinea’s moesten plaatsen. "Deze tekst werd door mijn leerlingen erg goed ontvangen. Als je op tempo kon werken, was het examen over het algemeen goed te maken. Voor de leerlingen die wat meer tijd nodig hebben voor de teksten was het even pittig." sluit Wielaard af.

Weinig klachten

Het LAKS heeft op het moment van schrijven zo'n 300 aantal klachten ontvangen. De stemmers op de poll zijn wat verdeeld: 25 procent vond dat het 'heel goed' ging, bij 20 procent ging het juist 'heel slecht'.

