Frans woord verrast vwo'ers bij examen Duits

"Ik ben wel tevreden. De teksten waren best leuk en de vragen waren duidelijk", zegt Sam Houwlo (20) kalm. "Bij het examen Frans kwam ik in tijdnood en had ik stress, dat was hier totaal niet zo."

"De teksten over digitale grondrechten gingen de vwo'er goed af. "Hierbij moest je de vragen bij de antwoorden neerzetten. Dat was wel duidelijk."

Met de opgave waarbij de eerste bladzijdes van een hoofdstuk uit een boek te lezen waren, had Sam wat meer moeite. "Ik vond dat een beetje lang en ingewikkeld voor een examen. Liever heb ik nieuwsberichten ofzo, dat maakt het inschatten van de vragen makkelijker."

Sam hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor een onvoldoende. "Ik verwacht tussen de zes en de zeven te halen en gemiddeld sta ik een acht voor Duits", aldus de examenkandidaat.

Appeltje-eitje

Waar Sam heel bescheiden nog een zes of zeven denkt te halen voor zijn examen, ziet Jasper den Boon (18) zijn acht graag tegemoet. "En dat terwijl ik me niet eens goed heb voorbereid, want het is toch 'maar' lezen. Bovendien is Duits mijn beste vak."

Hij kon niets opmerkelijks aan dit examen ontdekken. "Prima examen, ietwat aan de makkelijke kant zelfs", vindt Jasper.

“De antwoordmogelijkheden lagen vaak zover uit elkaar, dat het ons wel heel erg makkelijk werd gemaakt.” NUjij-reactie van Linette

Tekst acht was de enige tekst waar Jasper wat langer bij stilstond. "Die ging over tijd en herinneringen, over hoe je tijd ervaart. Dat vond ik lastig, omdat ik het nogal abstract vond. Je moest goed nadenken tijdens het lezen en kon er niet zomaar een antwoord uit pikken."

Desondanks lukte het Jasper om een kwartier voor de eindtijd zijn examen in te leveren.

Overlap

Niet iedereen ging het examen zo gemakkelijk af. Aagje Wiersma (17) vond het lange examen erg pittig en werd onaangenaam verrast door het Franse woord dat erin voorkwam. "Het was slechts één woord, maar de hele opgave ging er meteen over." Het ging om het woord laissez-faire.

Daarnaast merkte ze veel overlap met haar afgelopen examens. "In dit examen kwamen een beetje dezelfde onderwerpen voor als bij andere examens. Zo heb ik het onderwerp robots eerder bij Nederlands gespot en kwam voetbal ook bij Engels voor."

Daarnaast had ze gewoon pech. "Er zaten ongeveer zes á zeven lange teksten in dit examen, en twee á drie korte teksten. Lange teksten zijn nu eenmaal niet mijn sterkste kant", geeft Aagje aan.

Gelukkig verliepen de invulvragen wél goed, net als de wel/niet-vragen. Aagje was op tijd klaar, al scheelde het maar een minuut. "Tijd om na te kijken was er niet meer."

Woordenboek

Chris Verbeek, docent aan het Sint-Joriscollege in Eindhoven is erg te spreken over het examen. "Ik vond het een heel goed examen, met weinig opmerkelijkheden."

"Ik heb ongeveer vijftien leerlingen gesproken na afloop van het examen en zij vonden het heel goed te maken. Dat is behoorlijk positief, want dat is lang niet altijd zo. Meestal vindt de ene helft het moeilijk en de andere helft het makkelijk."

De klachten over het Franse woord in het examen vindt de docent niet terecht. "Op het vwo mag je van leerlingen verwachten dat ze zoiets wel aankunnen. Ik leer mijn klassen in ieder geval dat ze er niet continu een woordenboek bij moeten pakken en dat ze gericht moeten zoeken. Sommige woorden kun je niet eens terugvinden in een woordenboek."

Klachten

Op moment van schrijven heeft het LAKS 122 klachten ontvangen, waarvan 87 algemene en een aantal over een specifiek vraagnummer.

De resultaten van de poll in het liveblog laten zien dat meer scholieren positief zijn over dit examen Duits. Bij 31 ging het 'redelijk goed' en bij 12 procent 'heel goed'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.