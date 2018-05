Voorspelbaar havo-examen aardrijkskunde

Na een zonnig pinksterweekend werden de eindexamens dinsdagochtend weer hervat. Een van de 22.009 scholieren die het examen maakten, was Joni Vane (16): "Het ging best oke, maar ik had dan ook goed geleerd."

Joni vervolgt: "Het was niet zozeer een leuk examen, maar de onderwerpen lagen mij wel. Er kwam heel weinig Nederland in voor, het ging veel over Indonesië en globalisering."

Joey van Osch (17) heeft ook niets te klagen wat betreft de onderwerpen: "Die waren nogal voorspelbaar. Veel onderwerpen die er vorig jaar ook in zaten. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld over Eindhoven, nu over Breda. Het is echt een aanrader om de examens van vorige jaren te oefenen."

Voorspelbaar examen

Docent Edger Maas van het Jacob Roelands Lyceum Boxtel beaamt die voorspelbaarheid: "Als je kijkt naar de opgaven is het wel voorspelbaar. Opgave 1 ging over Lego, een multinational, zoals we die al vaker hebben gezien. Er was ook weer een vraag van vier klimaatgrafieken welke je moet koppelen aan steden. Het was geen makkelijk examen, maar wel voorspelbaar."

Linde Beemsterboer (17) vond het niet eenvoudig. "Het ging onverwachts heel goed, maar er waren twee opgaven die ik heel moeilijk vond. Ik heb die maar overgeslagen. Sommige vragen waren gewoon zo ingewikkeld geformuleerd. Bij een vraag over luchtdruk met betrekking tot moessonregen, had ik echt geen idee wat ze nu precies wilden." Joni stemt in: "Het leek wel Nederlands soms, zo vaag als de vragen gesteld werden."

Atlasgebruik

Maas was niet zo onder de indruk van de vraagstelling: "Die was echt niet anders dan voorgaande jaren, hoor. Wel moesten de kandidaten goed lezen en veel uitleggen." Hij zag een ander struikelblok: "De atlas moest veel gebruikt worden. Dat kost ook weer tijd, iets wat veel leerlingen keihard nodig hadden."

Het LAKS heeft kort na afname van het examen al het nodige aantal klachten ontvangen. 521 op het moment van schrijven, waarvan 86 over vraag 23. Inmiddels heeft het Cito een aanvulling op het correctiemodel naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat ongeacht het antwoord punten toegekend moeten worden voor deze vraag.

Nuanceren

Hoewel de scholieren die wij spraken allemaal een voldoende verwachten, lijkt het landelijke beeld over dit examen iets genuanceerder te liggen. Veel mensen vonden het een erg lang examen en hadden, zoals ook aangegeven door onze correspondenten, moeite met de vraagstelling.

De resultaten uit de poll in het liveblog, ondersteunen deze nuancering. Van de ruim vierhonderd stemmers, geeft het merendeel aan moeite te hebben gehad met het examen. Bij 22 procent ging het 'niet zo goed' en bij 17 procent 'heel slecht'. 38 procent is vrij neutraal en stemt op 'ging wel'.

