Weinig zorgen over vmbo-examen maatschappijkunde

"Ik vond het veel makkelijker dan de oefenexamens", reageerde examenkandidaat Shu Lin Janssen (17).

Lucas Kamphuis (15) had zich goed voorbereid op het examen en had daar profijt van. "Ik heb heel veel oefenexamens gemaakt, daardoor stapte ik zelfverzekerd naar binnen."

Eline van Boxtel (15) had zich het examen veel moeilijker voorgesteld: "In het begin had ik buikpijn, maar ik hoefde me nergens druk over te maken."

Toch waren er wel een paar puntjes van kritiek. Eline vond dat de vragen heel lang waren. "Ik raakte daarvan in de war, maar ik heb uiteindelijk de belangrijkste woorden gemarkeerd. Daar ga ik wel over klagen."

Lucas stoeide een beetje met het laatste deel. "De vragen waren onduidelijk gesteld en ik vond het moeilijk te analyseren."

Cybercrime

Het examen bevatte vooral vragen over het onderwerp criminaliteit op het internet. "In het dagelijks leven heb ik het vaker voorbij zien komen, daardoor was het makkelijk te beantwoorden", aldus Shu Lin.

Eline vond dat onderwerp ook interessant. "Doordat dit onderwerp vaker in de actualiteit is geweest, was het ook wel simpel."

Docent Wessel Peeters van X11 Media en Vormgeving is ook te spreken over het examen. "Dit examen vind ik beter dan voorgaande jaren; de vragen waren minder complex en het examen zelf is veel korter. De examenmakers hebben goed geluisterd naar de leerlingen."

Peeters vond het fijn dat het meer over Nederland dan over Europa ging. "Voor leerlingen is dat dichterbij. Europa is zo ingewikkeld en uitgebreid."

Gymzaal

Lucas maakte zijn examens niet in een gymzaal. "Mijn school heeft geen gymzaal, daardoor moeten we onze examens in lokalen maken. Ik hoorde leerlingen praten op de gang en docenten kwamen gewoon binnen. Daar ga ik zeker over klagen."

Eline had last van een afgaande bel. "Het was geen schoolbel en ook geen brandalarm. Wat het was, weet ik niet, maar na een kwartier stopte het gelukkig."

Klachtenlijncoördinator Lizelot van den Berg meldt dat er 51 klachten zijn binnengestroomd. "De meeste klachten gaan over dat het examen te moeilijk was."

