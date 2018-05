Bekijk hier het examenrooster voor de tweede week

Eindexamens Cito bespreekt: de vraag over Elon Musk uit vwo-examen filosofie Tijdens de examens bespreken examenmakers van het Cito een aantal keren per week de totstandkoming van een vraag die eerder op de dag aan duizenden examenkandidaten gesteld is. Hans Wessels, toetsdeskundige filosofie bij Cito, legt uit hoe opgave 3 uit het vwo-examen filosofie tot stand gekomen is.