Ruim 110.000 klachten over eindexamens in eerste week

De meeste klachten gingen over het examen Engels voor havo en vwo, wiskunde op het vmbo en het havo-examen economie dat veel leerlingen "lastig" vonden, laat het LAKS vrijdagavond weten.

"Vwo-leerlingen klaagden er vooral over dat in het examen Engels een aantal Duitse en Franse woorden stond", zei een woordvoerster. "Wat moet je met een woord als raison d'être (reden van bestaan) als je je hebt voorbereid op een examen in de Engelse taal."

Veel vmbo'ers hadden bij het examen wiskunde moeite met drie vragen waarin een tokkelbaan centraal stond. Ze klaagden daar niet alleen over bij LAKS maar ook op social media: 'Die tokkelbaan was verschrikkelijk', 'Gelukkig had ik extra tijd door dyslexie ik streste hem toch wel meeste om die tokkelbaan' en 'Die tokkelbaan was kut die frietzakhouder was easy'.

Overgeven

Wat de woordvoerster het meest is bijgebleven is een jongen die naar LAKS belde en vertelde dat iemand tijdens een examen over hem heen had overgegeven. "Ook dit leidde tot klachten, dit keer over de lucht in het lokaal. Maar hij heeft het examen uitgezeten."

De landelijke schriftelijke examens duren tot en met 29 mei. In totaal 211.550 scholieren zitten in het laatste jaar van de middelbare school, ruim de helft (109.447 kandidaten) doet vmbo, ruim 60.600 op de havo en 41.500 op het vwo.

