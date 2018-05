Dit gebeurde er in de eerste examenweek

De afgelopen vijf dagen hebben ruim 200.000 middelbare scholieren hun beste beentje voor gezet tijdens de centrale eindexamens. Dat leidde tot veel examenstress, opluchting en soms ook verdriet. We bespreken de belangrijkste gebeurtenissen van elke examendag.

Dag 1: maandag 14 mei

Maandagochtend hebben niet alleen de kandidaten moeite met opstarten, ook de medewerkers op school. 76 leerlingen van het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, red.) in 's -Hertogenbosch waren daarvan de dupe. In plaats van de zogeheten bezemexamens (examens volgens het oude systeem), kregen zij van hun school de nieuwe examens voorgeschoteld.

Het duurde welgeteld 1,5 uur voordat deze fout door een examenkandidate werd opgemerkt. De Onderwijsinspectie zette de gedupeerden vervolgens voor het blok: een retourtje quarantaine, wachtend op de juiste examens of de examens het eerstvolgende blok maken. De ene helft koos voor de eerste optie, de andere helft voor de tweede.

Ook op het CSG Bogerman in Sneek kampten ze met opstartproblemen. Er was een stroomstoring. Vwo'er Nienke Lijten (18) stelde de redactie van Scholieren.com op de hoogte. Zelf ondervond ze geen problemen, maar vmbo'ers die op dat moment hun digitale examen biologie maakten, waren de pineut. Zij gaan woensdag 23 mei voor de herkansing.

Voor de rest van de kandidaten is de maandag gelukkig goed verlopen. Vmbo'ers begonnen aan een mild examen Nederlands, voor het vwo stonden meerdere examens wiskunde op het programma. Het havo-examen natuurkunde ontving gemengde reacties.

Dag 2: dinsdag 15 mei

Dinsdagmiddag werd Twitter overspoeld met boze reacties naar aanleiding van een heftig vwo-examen Frans. Het ellenlange, moeizame examen heeft bij veel mensen wat losgemaakt.

Ook werd Examenklacht.nl, de website van het LAKS, getroffen door een storing. De problemen werden veroorzaakt door drukte na het examen Frans een overvloed aan bevestigingmails. "We beleven topdrukte en dat heeft als gevolg dat ik het daadwerkelijke aantal klachten niet kan bekijken", meldt Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator van het LAKS. De storing was na één dag verholpen. Later bleek wel dat er een aantal klachten dubbel zijn binnengekomen, de statistieken worden later aangepast.

Vorig jaar kwam er veel commentaar van docenten op de correctievoorschriften, deze verplichtten docenten om enkele goede antwoorden fout te rekenen. Daarom zijn de correctiemodellen van de vwo-examens Frans, Nederlands en scheikunde niet op de dag van afname beschikbaar. Er wordt eerst een zogenaamde 'testcorrectie' uitgevoerd door het CvTE met een groep docenten, alvorens de correctiemodellen te bekijken zijn.

De antwoorden van Frans en scheikunde zijn later deze week online verschenen, Nederlands volgt maandag 21 mei.

Dag 3: woensdag 16 mei

Examenkandidaat Renée van Marrewijk werd voor 5,5 uur in quarantaine gezet. Haar vakkenpakket kwam niet overeen met het landelijke examenrooster, dus maakte zij het vwo-examen Engels eerder dan de rest. Om te voorkomen dat zij informatie zou doorspelen, werd zij door twee docenten geen moment uit het oog verloren en werd zij afgesloten van alle aanwezige communicatiemiddelen.

Niet iedereen is even scherp in de middag, zo bleek. Zowel de vwo'ers als een surveillant vonden het moeilijk om hun ogen tijdens het examen Engels open te houden. "Ik zat op de eerste rij en zag hoe een van mijn surveillanten in slaap viel”, vertrouwde Megan Davies (18) ons toe. De leerlinge heeft geen misbruik van de situatie gemaakt.

Dag 4: donderdag 17 mei

Opgave 2 van het vmbo-examen biologie bevatte een foutje, waarvoor de scholieren bij het uitdelen van de examens een herziene opgave ontvingen. Dit had verder geen invloed op het examen, want dat scheen inhoudelijk alles behalve spannend te zijn. "Als je had geleerd, was hij prima te doen. Het was rechttoe, rechtaan, zonder verrassingen", bevestigt docent Jarno Heerschap namens de sectie biologie van het RGO Middelharnis.

Donderdag stond ook het examen scheikunde voor vwo'ers gepland. 'YouTube-docent' Sieger Kooij is een held voor een groot deel van de kandidaten, vanwege zijn uitgebreide uitlegvideo's op zijn kanaal Scheikundelessen. We verzamelden de leukste memes (een grappig plaatje bedoeld voor internet, red.) waarin scholieren Kooij bedanken en in ruil daarvoor nam hij een persoonlijke succeswens op voor de leerlingen.

Dag 5: vrijdag 18 mei

Vrijdagmiddag waren de verwachtingen hooggespannen: het vwo-examen Nederlands stond op het programma. Normaal gesproken kan dit examen vaak rekenen op een record aan klachten. Dit jaar werd het examen echter verrassend goed ontvangen. Anouk Gielen (18): "Wat was dát makkelijk. Nederlands gaat bij mij altijd wel prima, maar dit was oprecht een leuk examen mét leuke onderwerpen."

Een ander examen zorgde wel voor ophef: het havo-examen economie. Leerlingen bestempelden dit examen als 'moeilijk', 'onduidelijk' en 'zéér pittig'. "Het leek wel alsof ik nog nooit economie heb gehad," betreurt Romana Harmanus (16). In de eerste uren na het examen stroomden er al duizenden klachten binnen bij het LAKS.

De kandidaten mogen genieten van een lang Pinksterweekend. Op dinsdag 22 mei worden er weer examens gemaakt. Onder andere op het programma: aardrijkskunde voor havo, Frans voor vmbo'ers en biologie voor vwo'ers.

