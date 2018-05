Veel lezen bij vmbo-examen NaSk 2

Nelia Mitelembe Kissequel (16) is wel te spreken over het examen. "Hij was niet te lang en niet te kort. Ik was voor de eindtijd klaar en kon daarom alles nakijken", vertelt ze. De examenkandidate had voornamelijk moeite met de berekeningsvragen. "Ik geloof dat vraag 3 over concentraties ging. Het was een berekening over hoeveel milliliter of gram er in iets anders zat, en daar ben ik niet zo goed in."

Gelukkig voor de Nelia kwam er naar verhouding meer theorie op de toets voor, waarvan ze alleen de vragen over zuren en basen wat lastiger vond. Een vragenrondje bij haar vrienden levert wisselende reacties op. Zelf gaat Nelia niet klagen. "Als ik iets niet begreep, lag dat meer aan mij. Ik vind dat de makers het prima hebben gedaan."

Veel berekenen

Sanne Quartel (15) vond het examen niet moeilijk en niet makkelijk. "Alleen de vraagstelling was wel erg saai. Het was overal hetzelfde, en het ging vooral over kalk." Toch ziet ze er wel de voordelen van in. "Doordat er overal op het examen dezelfde vragen werden gesteld, weet je wat je kan verwachten.” Het enige jammere waren de meerkeuzevragen: "Daar ben ik dan weer niet zo goed in."

Ondanks dat scheikunde haar prima afgaat, heeft ze zich nog steeds goed voorbereid. "Ik heb een examenbundel gekocht, proefexamens gemaakt en samenvattingen geleerd. De vraagstellingen bleken wel anders dan ik geoefend heb", aldus Sanne. Ze staat gemiddeld een 7,8 en ook bij dit examen verwacht ze er iets moois uit te halen.

In tegenstelling tot Sanne, staat vriendin Iris Willemsen (16) er minder gunstig voor. "Ik ben niet bepaald tevreden hierover. Ik vond dat er veel gerekend moest worden en daar ben ik niet zo goed in. Ik ben beter in het leren van theorie. Ik gok dat ik rond de 4 gehaald." Ze haalt haar schouders op. "Ik heb een achtste vak, dus als ik dit niet haal, slaag ik alsnog."

Rollercoaster

Scheikundedocent Jenny Hoefnagels van scholengemeenschap Sint Ursula, begrijpt overigens wel waarom Iris moeite met dit examen heeft gehad. "Het was een pittig examen, met veel tekst. Ook moest je moest bepaalde ladingen bepalen en sommige reactievergelijkingen waren gewoon lastig."

Ze kan zich voorstellen dat leerlingen moeite hadden met de opgave over magnesium en zeewater. "Die bevatte namelijk een moeilijk blokschema. Ook het verklaren van de tekst zal niet bij iedereen even lekker zijn verlopen", gokt Hoefnagels. "Het was een rollercoaster, een uitdaging. Het was niet zozeer alleen scheikunde, er was ook veel leeswerk.”

Bij het LAKS zijn 450 klachten binnengekomen, niet zoveel op een totaal van ruim 12.000 deelnemers. Uit de poll in het liveblog blijkt dat de reacties verdeeld zijn: bij 22 procent ging het 'heel goed' en bij 25 procent juist 'heel slecht'.

