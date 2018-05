Pittig havo-examen economie zorgt voor ophef

Romana Harmanus (16) was dan ook niet blij na afloop van het examen: "Het was een groot drama. Het leek alsof ik nog nooit economie had gehad."

Jordy Klaas (17) had minder moeite met de beproeving. Hij verlaat om 15:00 uur als eerste van zijn klas de examenzaal: "Het was echt prima te doen, niet meer, niet minder." Wat hem wel opvalt is dat bij dit examen een erratum werd bijgevoegd. Wanneer er toch een fout in het examen blijkt te staan, wat dan al gedrukt en verpakt is, wordt er een extra losse bijlage toegevoegd waarin die fout wordt hersteld.

Jordy vindt zo'n extra bijlage niet echt handig. "Het is altijd lastig als er een fout in het examen staat. Je moet er namelijk wel weer aan denken als je bij die ene vraag bent. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat je het door de stress even vergeet. En dan loop je echt vast."

Jordy liep echter niet vast en vloog door het examen heen. Ondanks dat, denkt hij niet dat het zal resulteren in een geweldig cijfer. "Ik denk dat ik een krappe voldoende haal. Ik heb namelijk niet heel goed geleerd omdat ik al een goed cijfer heb voor mijn schoolexamens." Jordy vond het dan ook niet nodig om nog langer te blijven zitten om het laatste beetje kennis uit zijn brein te persen.

Klein drama

Lang niet bij iedereen ging het zo lekker als bij Jordy. De meesten vonden het examen economie een klein drama. Ook voor Hadassa Verhoeff (16) was het examen economie erg lastig: "Het was echt heel pittig. Veel vragen waren onduidelijk gesteld en er zijn weinig opgaven waar ik niet zonder moeite doorheen ben gekomen." Vooral vraag 19 vond ze moeilijk. "Je moest iets berekenen met verzekerde mensen, maar ik zag überhaupt niks over mensen staan dus die vraag heb ik maar open gelaten."

De vraag over wisselkoersen ging bij Hadassa wel beter, maar een voldoende zit er voor haar niet in. "Ik denk niet dat ik een voldoende ga halen en voor mijn schoolexamen sta ik een 5,7, dus het wordt nog spannend. Maar voor de rest van mijn vakken sta ik wel erg goed. Dus we zien het wel."

Groter drama

Romana Harmanus (16) was ook absoluut niet te spreken over het examen: "Het was een groot drama. Het leek gewoon alsof ik nog nooit economie had gehad. De eerste opgave over de drogisterij en de slaappillen ging nog wel, maar vanaf vraag twee ging het helemaal nergens meer over. Het ging echt heel slecht."

Toch was Romana wel een half uur voor tijd klaar: "Rond vier uur was ik er klaar mee. Op een gegeven moment had ik het wel gezien en wilde ik gewoon weg. Ik heb meteen geklaagd bij het LAKS. Want echt, het examen leek wel een 6-havo examen." En dat terwijl Romana zich wel goed had voorbereid. "Ik heb van tevoren goed geleerd. Daarom vond ik het ook extra jammer dat het gevangenendilemma, waar ik nog juist zo mijn best voor had gedaan, niet in het examen terug kwam. Echt, het zal me niks verbazen als er mensen moesten huilen na afloop."

Verrassende onderwerpen

Economiedocent Frank Bosma heeft het examen ook even doorgenomen en vindt dat het op zich wel te doen was. Het zijn volgens hem de verrassingen waardoor de scholieren op het verkeerde been gezet zijn. "Met name opgave 4 over het eigen risico was opvallend en de vragen daarbij waren dan ook wat vergezocht."

Ook vindt Bosma opgave 1 meteen al best pittig, waardoor de leerlingen geen mogelijkheid hadden om er een beetje in te komen. "Het niveau van het examen was niet te hoog, maar er zaten gewoon veel verrassingen in en er kwamen onderwerpen aan bod die al een tijd niet meer in de examens zijn voorgekomen. De speltheorie had ik echter wel verwacht, maar die hebben de examenmakers links laten liggen", licht Bosma toe.

Klachtenstroom

Bij het LAKS staat de telefoon roodgloeiend. Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator van het LAKS, laat ons weten dat er nu al 2837 klachten voor dit examen zijn binnengekomen.

Ook de stemmen op de poll in het liveblog ondersteunen de reacties van Romana en Hadassa. Maar liefst 44 procent van de circa 1.000 stemmers geeft aan dat het 'heel slecht' ging. 22 procent zegt dat 'het wel ging'.

