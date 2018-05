Examenmakers bejubeld om historisch eenvoudig vwo-examen Nederlands

Anouk Gielen (19) was bijna anderhalf uur voor het einde van het examen klaar. "Wat was dát makkelijk", opent ze het gesprek. Ze licht toe: "Nederlands gaat bij mij altijd wel prima, maar dit was oprecht een leuk examen mét leuke onderwerpen."

Koen Deelen (18) vond de teksten ook wel tof: "De onderwerpen filosofie en geestenwetenschap kwamen heel vaak voor. Ik vond het wel interessant, maar ze konden wel meer afwisselende teksten gebruiken."

Weer Hertzberger

"De eerste drie teksten gingen over onderwijs, dat scheelde, want dat ligt mij wel [Anouk is voorzitter van het LAKS, red.]. Het ging over het verdwijnen van de geesteswetenschappen; dat filosofiefaculteiten worden opgeheven en daarbij het geklaag van filosofen. Tekst drie, een column van Rosanne Hertzberger, was een reactie op dat geklaag."

Anouk typeert de tekst: "Een groot sarcastisch artikel, met hele makkelijke vragen, waarin zij betoogde dat het niet goed was dat er allemaal eilandjes van faculteiten zijn. Dat geesteswetenschappers net doen alsof techneuten compleet contactgestoord zijn en dat alleen filosofen ethische vragen kunnen stellen. Het was heel erg grappig, heb hardop gelachen."

Hertzberger laat telefonisch weten dat ze zich vereerd voelt om in twee examens voor te komen. Donderdag bleek namelijk al dat zij ook in het havo-examen Nederlands aangehaald wordt.

Woorden tellen geschrapt

Docent Susanne Oudejans van de Adriaan Roland Holstschool heeft het examen gemaakt en vond het veel beter dan dat van vorig jaar. "Dat examen van vorig jaar was ook niet heel moeilijk, maar vooral te lang en nu hadden, in ieder geval haar leerlingen, genoeg tijd over."

"Het is heel goed dat de toetsenmakers luisteren naar het veld, daar staat men er toch anders in. Het was heel fijn dat je je niet bij alle open vragen moest houden aan een maximaal aantal woorden. Dat scheelt voor de leerling en de leraar tijd en frustratie", aldus Oudejans.

Ook Stijn Vrolijk (18) en Koen hadden niet de volledige drie uur nodig, deels door hetgeen Oudejans aanstipt. Stijn: "Ik was meer dan een uur van tevoren klaar. Ik hoefde amper woorden te tellen en dat gaat veel sneller."

Stijn was vooral blij met het gebrek aan argumentatievragen, een gebrek dat overigens ook door Oudejans onderstreept werd. Hij was er zelfs zenuwachtig voor: "Ik hoorde dat er in het havo-examen veel argumentatieschema’s zaten, maar bij ons gelukkig niet. Ik wandelde blij de zaal uit."

Geen argumentatievragen

Oudejans neemt kort de onderwerpen door: "Geen argumentatie, geen drogredenen, geen vragen naar redeneringen, geen schema’s invullen. Er werd wel een aantal dingen verdekt gevraagd hoor, maar minimaal."

Anouk was, als gezegd, content met de aangestipte verdeling van vragen, maar struikelde bij de laatste tekst wel over een mythe. Anouk: "Er stond een onmogelijke zin, waarbij je je antwoord moest spiegelen aan een of andere mythe die ik niet kende."

Ook Koen vond een kuil op zijn weg richting het weekend: "De vragen waarbij je moest citeren vond ik echt pittig, maar ik heb daar altijd wel moeite mee gehad." Toch lijkt de schade mee te vallen: "Ik gok op een 7,5."

Compliment voor Cito

Anouk sluit complimenterend af: "Dat het dus blijkbaar wel kan, een goed vwo-examen Nederlands maken, maakt mij heel blij. Het zou me verbazen als deze de klachtenrecords breekt. Dat denk ik echt niet. Ik ben blij dat het leuk was. Ik verwacht dat ik tussen de 7 en de 8 heb gescoord."

Klachtenlijncoördinator van het LAKS, Lizelot van den Berg, lijkt aan te geven dat Anouk weleens gelijk kan hebben. "Het aantal klachten staat op dit moment op 262", een historisch laag aantal voor vwo Nederlands dus. Van die klachten gaat het gros over het examen in z’n algemeenheid, daarnaast wordt vraag 33 een aantal keer genoemd. Ook in de poll zijn de kandidaten positief. Er zijn meer dan tweeduizend stemmen uitgebracht en bij 29 procent ging het 'redelijk goed'. Bij 12 procent zelfs 'heel goed'.

Overigens komt het correctiemodel pas na het weekend online, omdat er door het CvTE eerst een testcorrectie wordt uitgevoerd.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.