Dubbele gevoelens na havo-examen Duits

Voor sommigen was het examen prima te doen, maar bij de 16-jarige Tim Vooges ging het niet zo goed. "Ik raakte in de stress door tijdnood en kreeg een black out."

Tim kwam in tijdnood doordat de teksten heel lang waren. "Ik vond het lastig om de vragen te vertalen en daardoor raakte ik in de stress. Toen ik naar de klok keek, was de tijd al om. Daardoor kon ik de laatste vier vragen niet meer beantwoorden."

Ook Eline Filemon (16) vond het moeilijk. "Op de helft van de tijd was ik nog maar bij vraag 18, terwijl er 45 vragen waren." Bij Renee van Marrewijk (19) viel het wel mee. "De teksten vond ik echt op niveau derde klas en ik was binnen twee uur klaar. Ik vond dit echt een van de makkelijkere examens hoor."

Overgeven

Klasgenoten van Tim waren er ook niet positief over. "De meesten denken dat ze ook een laag cijfer krijgen. Één jongen werd zelfs niet lekker en viel bijna flauw. Hij rende naar de wc en moest daar toen overgeven." De sfeer was bij Renee heel rustig: "Een docent had zelfs chocolaatjes uitgedeeld, heel lief."

Renée gaat zeker niet klagen. "Ik ben wel benieuwd of het echt zo goed ging. Straks ging het makkelijker dan gedacht."

Vooralsnog schat Renee haar cijfer op een 6.5. Tim gaat klagen, in de hoop dat er nog iets mee gebeurt. "Het was veel te lang en te moeilijk vergeleken met de oefenexamens." Eline heeft een dubbel gevoel. "Ik twijfelde over heel veel vragen."

Kinderboek

Eline en Renée kunnen elkaar de hand schudden als het gaat om wat ze vinden van de onderwerpen. Beiden vonden vooral het fragment uit een kinderboek over ouders die zich van het kind lieten scheiden erg amusant. Renée: "Heb het echt met volledige interesse gelezen."

Docent Marja Ritterfeld van het Erasmus Almelo vertelt enthousiast over het examen. "De teksten zijn gevarieerd en bevatten actuele onderwerpen. Dat maakt het voor elke leerling toegankelijk. Mijn leerlingen kwamen dan ook tevreden de deur uit."

Zo was er een tekst over de Duitse taal in New York. "Dat geeft leerlingen het gevoel dat Duits een internationale taal kan zijn." Ritterfeld twijfelt wel of ze niet te enthousiast is. "Duits wordt vergeleken met andere vreemde talen streng beoordeeld. Dat moet echt veranderd worden."

Ook in de poll zijn de meningen verdeeld. Het grootste deel van de scholieren is gematigd en stemt op 'ging wel' (35 procent). Bij ongeveer evenveel mensen ging het 'heel goed' of 'heel slecht'.

