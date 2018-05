Veel filmverwijzingen in vwo-examen filosofie

Rosa Meijer (17) zag van al haar vakken het meest op tegen filosofie: "Ik had van vrienden gehoord dat dit examenonderwerp erg vervelend is, waardoor ik dit examen ook het spannendst vond."

Die spanning verdween echter toen Rosa al om 11:00 uur de examenzaal opgelucht verliet. "Ik had voor het examen alle stof nog even snel doorgelezen waardoor ik veel dingen nog wist en snel door het examen heen kon gaan."

Twijfelen als Descartes

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook heel goed ging: "Ik denk dat ik ongeveer een 6,5 heb gehaald. Kijk, filosofie is zo’n vak waar je nooit zeker weet of een antwoord goed is. Je kan er, net zoals Descartes, over blijven twijfelen en soms zijn zelfs meerdere antwoorden goed."

De vraag over hoe Plato en Aristoteles geluk zien, vond Rosa wel wat lastig. "Die stof heb ik in de vierde gehad, dus dat was een beetje weggezakt. Ook het de vraag over het 'Twijfelexperiment' vond ik wat lastiger."

Gematst

Lisette was minder snel klaar met het examen en had de tijd dan ook hard nodig. "Ik vond het examen een beetje aan de lange kant, maar dat is altijd zo bij filosofie, dus dat hadden we wel kunnen verwachten. En ik schrijf ook langzaam, dus daar ligt het misschien ook aan. Wel is het jammer dat ik daardoor wat vragen, die ik eerst had overgeslagen, op het eind niet meer volledig heb kunnen invullen."

Ondanks dat het tekort aan tijd, was het examen wel op niveau. "We zijn echt een beetje gematst, want het had veel erger gekund. En er zaten ook best leuke vragen in."

Mooi casussen

Ook Katherine Gardiner, docent filosofie op het Preadinius Gymnasium in Groningen, vond het een fijn examen: "De casussen waren heel mooi en ik vond het heel leuk dat die oude filosofieën werden gekoppeld aan de moderne tijd middels de films die in het examen terug kwamen."

Ook het niveau van het examen was volgens Gardiner heel goed. "Ik wil niet negatief klinken, maar het examen was best voorspelbaar. Ik denk dat de leerlingen ook niet ontevreden zullen zijn."

Wel zat er een kleine verassing in het examen. "De filosoof Feyerabend kennen we niet uit het filosofieboek, omdat hij echt een wetenschapsfilosoof is. Toch ging er een vraag over, maar desalniettemin was de vraag wel te beantwoorden."

Ook de laatste vraag vond Gardiner erg leuk. "Aan het eind van het examen werd gevraagd om zelf een standpunt in te nemen over integriteit. De laatste jaren is niet gevraagd om de mening van de scholier dus ik vond het terecht dat het er nu wel in zat."

Vraag 11

Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator van het LAKS, laat ons weten dat er tot dusver 69 klachten binnen zijn. "De klachten zijn wel allemaal erg inhoudelijk en gaan over een bepaalde vraag. Vooral vraag 11 wordt veel genoemd."

Op de poll in het liveblog is ongeveer 250 keer gestemd. Een groot deel van de kandidaten twijfelt inderdaad aan hoe het is gegaan. Op die vraag antwoordt 34 procent met 'ging wel'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.