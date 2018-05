Weinig vragen over Nederland in vmbo-examen aardrijkskunde

Ook voor Lisanne Hilhorst (16) het laatste kunstje van de week. "Ik fiets nu best wel tevreden naar huis. De verdeling van onderwerpen was goed in dit examen, net als het niveau van de vragen."

Ook Amy Bekkering (16) gaat met een goed gevoel het weekend in. "Het ging beter dan ik had verwacht. Ik ben zelf niet goed in aardrijkskunde, ik ging met een krap zesje er in, maar het viel echt mee".

Ze is wat minder te spreken over de onderwerpen: "Het ging vooral over China, Duitsland en Amerika, vrij weinig over Nederland. Bij China ging het over de eenkindpolitiek, waarom ze dat hadden afgeschaft, bij Amerika over klimaten en bij Duitsland over bevolking. Ik had graag meer over de Nederlandse cultuur gezien, wijken en integratie. Dat miste ik wel wat."

Madrid en Santander

Het oog van docent Kimberley Vonk van het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam viel op een aantal opvallende opgaven. "Wat ik heel bijzonder vond, was dat het gedeelte over Madrid en Santander bijna rechtstreeks uit de leermethode BuiteNLand kwam. Mijn leerlingen hebben daar goed mee geoefend, het was bijna reproductie."

In vergelijking met voorgaande examens vond ze ook de vragen over Nederland, waarbij bronnen gebruikt moesten worden, erg eenvoudig: "De antwoorden kon je soms letterlijk uit de bron halen. Gewoon citeren eigenlijk."

Ook Lisanne vond het gedeelte over Spanje makkelijk. Of zij volgens de leermethode BuiteNLand heeft gewerkt is niet bekend. Op één punt is ze het echter niet eens met Vonk: "Ik ga klagen over de opgaven met bronnen. Daarbij stond zoveel informatie die je niet nodig had. Beetje misleidend."

Watergebruik tijdens WK

Ook onze derde correspondent, Eline Evers (16), was blij met het examen. "Hij viel echt mee. Er zaten geen vragen bij waar ik niet uitkwam. Ik ging er in een keer doorheen." Tegelijk neemt ze niet de volledige eer op zich. "Mijn leraar hamerde erop dat wanneer je logisch nadenkt, je er wel uitkomt. Bijvoorbeeld bij een grafiek over het watergebruik in Nederland, tijdens een voetbalwedstrijd van oranje op het WK voetbal in Brazilië. Je moest aangeven welke van de twee grafieken de juiste was. Heel eenvoudig als je logisch nadenkt."

Concluderend kunnen de vmbo'ers terugkijken op een prima examen. Al onze correspondenten waren bijtijds klaar en gokken op een voldoende. Docente Vonk vond het niveau van dit jaar een verrassing: "Hij was heel erg goed te doen. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagd examen."

Bij de klachtenlijn zijn nog weinig klachten binnengekomen. Op de poll in het liveblog is inmiddels bijna honderd keer gestemd. Bij 30 procent ging het examen 'heel goed'.

Vanaf maandag 14 mei