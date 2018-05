Havo-examen muziek flinke meevaller

Hannah van Veen neemt opgelucht de telefoon op: "Het ging best goed, een stuk beter dan verwacht."

"Ik drum zelf, maar ook mijn minder muzikale klasgenoten vonden het een prima examen", vertelt de examenkandidate. "Ik was ongeveer na anderhalf uur klaar. Er waren wel wat mensen die er langer over deden. Het praktijkgedeelte van muziek is goed te doen, maar theorie moet je echt kennen." Op de klassiekers na, herkende Hannah aardig wat nummers. Daarnaast gingen veel vragen over drummen, iets waarmee ze zelf dus ook haar vrije tijd mee vult.

Lastig vond ze de vraag waarbij ze zeven verschillende stukjes van melodieën in de juist volgorde moest zetten. "Die geluiden gingen echt heel erg snel, waardoor ik het een paar keer opnieuw moest beluisteren. Dat nam best wat tijd in beslag."

Rare opzet

Tom Plug (17) was netjes op tijd klaar. Hij heeft verschillende muziekinstrumenten bespeeld, waaronder trompet en sousafoon. Vroeger speelde hij zelfs op wereldniveau. "Ik heb een goed muzikaal gehoor, al zeg ik het zelf. Ik leer mezelf gitaar en piano aan en volgend jaar wil ik me richten op viool."

Het examen vond hij makkelijker dan voorgaande jaren, al was de opzet "raar". "Normaal staan de muziekstukken op chronologische volgorde, maar nu kwam er na Kensington een stuk uit 1700, gevolgd door een stuk uit 1970, 1980. Eigenlijk verwachtte ik alleen moderne nummers."

Hij vond de vragen waarbij hij de verschillen tussen twee muziekstukken moest benoemen vervelend. "Ik weet het verschil wel, maar dan wordt er bijvoorbeeld weer gezegd dat je zang en dynamiek buiten beschouwing moet laten. Dan moest ik iets bedenken waar ik minder makkelijk op kom", geeft Tom toe. Een voldoende zit er wel in, maar een heel hoog cijfer verwacht hij niet. "Ik heb me vooral gefocust op geschiedenis, economie en M&O."

Mild examen

Amber Jie A Sang (16) sluit zich bij de twee aan. "Het was makkelijk, terwijl ik me niet heel goed heb voorbereid." De enige vreemde vraag vond ze vraag 38. "Hierbij moest je een maat in andere maten verwerken. De rest snapte er ook niets van, dus we hebben allemaal verschillende antwoorden gegeven. We hebben geen flauw idee wat het goede antwoord is." De ene helft van haar klas vond het na anderhalf uur welletjes, de andere helft deed er iets langer over.

De eerste indruk van Arjen Attema, muziekdocent aan CSG Het Streek, is positief. "Ik heb de examens weliswaar nog niet gemaakt, maar wel doorgekeken. Van de leerlingen heb ik gehoord dat zij het goed te doen vonden. De eerste leerling was na 1,5 uur klaar, een stuk of vijftien man heeft echt tot het einde gezeten."

Op de vraag of opgave 38 terecht een lastige was, antwoordt hij: "Er zitten natuurlijk altijd pittige vragen bij, waar ook docenten hun hersens over breken. Ik snap dat leerlingen hier moeite mee hebben gehad. Het lag vooral aan de manier waarop de vraag gesteld werd. Je weet niet welke kant de vraagstellers op willen."

Verder is Attema tevreden over het examen. "Je hebt altijd wel een vage, verwarrende vraag op het examen. Maar over het algemeen was dit echt wel te doen. De fragmenten zijn goed gekozen en het is altijd mooi wanneer er iets van Nederlandse bodem in voorkomt. In dit geval dus Kensington."

Klachten

Bij het LAKS verloopt alles rustig. "Tot nu toe hebben we weinig klachten ontvangen. Vraag 38 zou te weinig maten hebben en niet kloppen volgens de klagers", meldt Lizelot van den Berg, de klachtenlijncoördinator van het LAKS.

De poll in het liveblog laat ook een vrij positief beeld zien; bij 29 procent van de stemmers ging het examen 'heel goed'.

