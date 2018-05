Bezopen vertaling bij vwo-examen Latijn

Ook Robin Klaver (17) vond het meevallen: "Het was makkelijker dan ik had verwacht en het niveau lag lager dan dat van onze schoolexamens."

Ook Fianne de Boer (17) vond het prima te doen. "Ik was wel verbaasd dat er maar twee teksten op het examen kwamen, gezien het feit dat we er echt dertig hebben moeten leren."

Voor medegymnasiast Danny Donker (18) was het examen een eitje. "Ik was om 11 uur al klaar. Maar Latijn ligt me sowieso wel, meestal ben ik de enige die snel de zaal uit gaat."

Fijne vragen

De vragen over de teksten uit het pensum gingen vooral over de inhoud en niet zozeer over de grammatica. Fianne: "Dat vond ik wel fijn, want de inhoudsvragen zijn vaak minder vaag. Ik vond de vraag over de alliteratie en het geluid dat die moest uitbeelden eigenlijk de enige vage vraag in dit examen."

Voor het lage aantal grammaticavragen heeft docente Ina van der Wekken van het Jacob Roelantslyceum in Boxtel een simpele verklaring: "Grammaticavragen mogen alleen gesteld worden als de grammatica iets 'doet' met de tekst. Je krijgt dus geen 'kale grammaticavragen'."

Ook Robin was te spreken over de vragen. "Het was gewoon echt belangrijk dat je de teksten begreep, en dat was het geval. Je moet die teksten in de aanloop naar je examen ook zo vaak doornemen voor SE's, dat je ze wel kent."

Raar type vraag

Van der Wekken sluit zich aan bij de reacties van de scholieren. "Soms is het een aardig slagveld bij Latijn en herstellen leerlingen niet binnen een maand, maar dat is bij dit examen niet het geval. Mijn collega en ik vonden het een heel redelijk examen."

Toch was er wel één vraag over Cicero die Van der Wekken verbaasde. "Hier werd gevraagd om een voorbeeld uit de huidige tijd te beschrijven, waarmee je kon laten zien dat je begreep hoe het financiële bedrog in de tekst van Cicero in elkaar zat. Ik dacht toen: moet je dan een actueel voorbeeld uit het nieuws noemen? Dat is wel erg veel gevraagd. Volgens mij was dat uiteindelijk niet de bedoeling, je mocht geloof ik ook een verhaal bedenken waaruit bleek dat je het bedrog snapte. Maar zo'n type vraag heb ik niet eerder gezien op het examen Latijn."

Het nut van dronkenlappen

Opvallend aan het examen was het leuke onderwerp van de proefvertaling; het was een stuk van Seneca, waarin hij betoogde dat dronkenlappen betrouwbaarder zijn dan nuchtere mensen.

Robin: "Ik vond het best lachen. Zodra je het woord dronken ziet, spreekt het je al aan." Ook Danny was wel te spreken over de proefvertaling: "Gelukkig was het niet zo'n droog onderwerp."

Van der Wekken was wel een beetje verrast door het luchtige onderwerp. "We hebben veel geleerd over de Stoa en dat is meestal toch vrij serieus." De proefvertaling begon makkelijk, maar werd aan het einde iets lastiger, vonden Danny en Fianne. "Al met al was het toch goed te doen."

Klachteloos

Geen van onze correspondenten is van plan te gaan klagen. "Het was gewoon een prima examen, dus ik zie niet in waarom ik zou klagen", aldus Fianne. Robin gelooft überhaupt niet in het nut van klagen. "De N-term wordt gebaseerd op de gemiddelde scores, dus het klagen heeft daar geen invloed op."

Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator van het LAKS, laat weten dat er tot nu toe inderdaad nog weinig geklaagd is. Op het moment van schrijven waren er 57 klachten binnen. Wel verwacht ze dat de klachtenbom, als die al gaat exploderen, dat pas vanaf 14.00 uur zal doen. Dat is namelijk het moment waarop het correctievoorschrift online komt, dus de inhoudelijke klachten zullen dan waarschijnlijk pas opgemerkt en ingebeld worden.

Op de poll in het liveblog zijn inmiddels ruim vijfhonderd stemmen uitgebracht. 36 procent geeft bij aan 'ging wel'. Bij 21 procent ging het 'redelijk goed' en bij 17 procent zelfs 'heel goed'. Een positief beeld dus.

