Lastige ontkenningen in vmbo-examen Duits

Eline van Boxtel (15) werd aangenaam verrast door de beproeving. "Het ging verrassend goed, ik dacht dat ik niet zo goed was in leestoetsen Duits. Maar misschien ben ik beter dan ik dacht, haha."

Dat het examen zo goed ging, is wellicht ook te danken aan de voor Eline interessante teksten: "Ja, de artikelen waren begrijpelijk en leuk. Ik heb het woordenboek niet zoveel hoeven gebruiken. Vooral de teksten over Fanta en een meisje dat een muziekcarrière wilde, vond ik tof."

Amy Bekkering (15) vond de teksten juist absoluut niet interessant: "De onderwerpen waren vrij saai; er was bijvoorbeeld die tekst over een meisje in de muziekwereld, ze was daar manager. Dat is veel saaier dan wanneer ze zelf muziek had gemaakt."

Gatenvragen

Amy vervolgt haar klaagzang: "Er waren veel lange teksten, waardoor het ook een lang examen werd." Toch was het voor haar geen ellendige zit: "Het ging goed, ook omdat ik de signaalwoorden goed geleerd had. En ik vond het leuk dat mijn naam voorkwam in een tekst, haha."

Overigens waren alle correspondenten voor het einde klaar. Zo ook Lisanne Hilhorst (16). Wel vond ze dat het niveau van het examen iets te hoog lag; de oefenexamens waren voor haar gevoel makkelijker.

Maaike Ras (16) doet er nog een schepje bovenop: "Ik vond het examen moeilijk; er waren veel teksten en ik moest lang zoeken voordat ik de antwoorden kon vinden. Ik heb op een gegeven moment ook maar gewoon gegokt, want ik had geen zin om tot het einde te blijven. Er waren ook veel gatenvragen, daar ben ik niet erg fan van."

Beduidend makkelijker

Ook de positief gestemde Eline had moeite met zo'n vraag: "Een vraag, waarbij je twee organen moest noemen die positieve gevolgen van het eten van chocolade ondervinden, vond ik wel echt moeilijk hoor." Maar waarschijnlijk is dat voor haar geen reden tot klagen: "Ik was al om 10.30 uur klaar en vond het een prima examen. Misschien dat ik alsnog ga klagen als het tegenvalt bij het nakijken."

Docent Marloes Derksen OSG Willem Blaeu in Alkmaar vindt dat de kandidaten absoluut niet ontevreden hoeven te zijn: "Dit examen was beduidend makkelijker dan die van voorgaande jaren. Sommigen fluisterden bij het inleveren zelfs 'dit ging echt extreem goed'."

Origineel vond ze het examen echter niet: "Ik kwam meerdere thema's tegen die ik al kende. En een van mijn leerlingen had een van de teksten voor zijn mondeling gedaan; tekst 6 hebben we volgens mij ook al eens gezien."

Valkuilen

Maar, voegt Derksen toe, er zaten absoluut een paar valkuilen in het examen: "Tekst 13 was wel makkelijk, want je hoeft maar één woord op te zoeken in regel 4 en dan verder niet meer te lezen. Maar dat is ergens tricky hoor."

Ook vraag 15 over de positieve effecten van chocolade vond iedereen lastig volgens Derksen. "Er zit gewoon te veel info in die vraag. En van mijn leerlingen hoorde ik dat ook tekst 7 lastig was. Zelf vond ik de vele dubbele ontkenningen nogal flauw en kinderachtig. Bij vraag 18 zetten ze twee keer 'weniger' in het antwoord. Is dat nou leesvaardigheid toetsen?"

De docent van Maaike vond het examen overigens wel lastig. Maaike: "Dat stelt me wel gerust." Toch gaat ze niet klagen: "Misschien had ik er zelf meer aan kunnen doen." Amy gaat wellicht aan de bel trekken over de lengte van het examen en Lisanne houdt ook haar mond dicht: "Vergeleken met Engels was dit heel goed te doen."

Weinig klachten

Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator van het LAKS, ziet dat het aantal klachten over het examen Duits meevalt: "291 in totaal, 207 daarvan zijn algemeen. 1,14 procent van de afnemers heeft nu geklaagd, dat valt heel erg mee. Van de specifieke vragen wordt vooral vraag 16 genoemd."

Derksen sluit af met een kritische noot: "Bij sommige meerkeuzevragen staan overdreven foute antwoorden. Als je een beetje nadenkt weet je gewoon dat het onzin is. Verder is het opvallend dat je bij veel vragen tot een goed antwoord komt door foute antwoorden weg te strepen. Gaat het om leesvaardigheid of strategisch denken?"

Op de poll in het liveblog is bijna vierhonderd keer gestemd. De meningen zijn verdeeld: bij 27 procent ging het 'heel goed', bij 21 procent 'heel slecht.'

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.