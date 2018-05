Rekenopgaven maken vwo-examen scheikunde moeilijk

Het bekijken van veel uitlegvideo's van het populaire kanaal Scheikundelessen, lijkt zich niet voor iedereen te hebben uitbetaald. "Scheikunde was echt moeilijk", antwoordt Ligaya Smetsers (18) met een diepe zucht.

Ligaya had vooral moeite met de rekenopdrachten. "Alle rekenvragen vond ik lastig. Er stonden zulke lange verhalen bij. Ik wist dan wel welke gegevens ik moest gebruiken, maar ik wist verder niet hoe ik het moest doen. Ik hoop dat ik nog wel een paar puntjes gesprokkeld heb."

Docent Ade Hoekstra van Het Stad en Esch erkent dat het scheikunde-examen steeds 'taliger' wordt. "Dat is echt een trend van de laatste jaren, waar ik niet heel blij mee ben. Er was één opdracht bij, volgens mij opgave 27 over de zijderups, waar een hele bladzijde tekst bij zat. Dat vind ik echt teveel."

Precies goed

Gelukkig was het niet voor iedereen zo zwaar. Niels Verhage (19) vond het examen niet te makkelijk en niet te moeilijk. "Ik vond het precies goed", zegt hij. "Bij de rekenopgaven moest ik wel flink nadenken. Bijvoorbeeld bij die opdracht over die batterij. Met behulp van een schema over hoe die batterij in elkaar zat moest je iets van vermogen berekenen. Dat leek meer op natuurkunde."

Nagepraat met zijn collega-examenkandidaten heeft hij niet. "Om mezelf een beetje relaxed te houden, vermijd ik dat liever. Maar ik zag niet veel verhitte gezichten, dus ik denk dat het bij hen ook wel prima ging."

Ook Danny Donker (18) was niet ontevreden: "Het ging best goed, maar het was niet simpel", aldus Danny. Hij was al vroeg klaar. "Bij sommige opdrachten moest je wel wat goochelen met gegevens en er zaten wat instinkers in, maar het ging wel. Ik ben neutraal over dit examen."

Zuur

Zowel Danny als Ligaya misten de zuur-basereacties in het examen. Ligaya wist niet of ze daar nou blij of rouwig om moest zijn. "Ik vond dat juist een moeilijk onderwerp, daarom had ik er heel veel tijd aan besteed. Aan de ene kant dus balen dat het niet terugkomt, aan de andere kant ook wel fijn."

Hoekstra miste opgaven over dit onderwerp ook. "Het is vaak zo dat er ofwel veel redox in het examen zit, of juist meer zuur-base. Maar nu is dat laatste onderwerp helemaal verdwenen. Het examen bestond sowieso veel uit organische chemie, met weinig andere opdrachten daaromheen. Zo miste ik ook vragen over DNA, een onderwerp dat juist vaak een lichtpuntje is voor veel leerlingen."

Te lang

Sandra Zachary (18) kwam best positief uit het examen, maar had wel wat op te merken over de lengte. "Als je alles goed wilde maken en nakijken, dan kwam je tijd tekort. Ik heb aan het einde drie vragen open moeten laten." Ligaya kampte met hetzelfde probleem en ook Hoekstra zag dat zijn leerlingen alle tijd nodig hadden. "Niemand ging eerder weg. Het is altijd zonde als je wegens tijdgebrek niet alles kunt invullen."

Een klacht indienen over de lengte van het examen raadt Hoekstra niet direct aan. "Wij moeten sowieso alle antwoorden invoeren en dan zien de mensen van het CvTE het vanzelf als veel scholieren vragen open hebben gelaten."

Fotonenboer

"Bij ons komen een aantal opmerkingen binnen over de opgave over de fotonenboer", aldus Lizelot van den Berg, klachtencoördinator bij het LAKS. "Deze zou eerder op bijna dezelfde manier in een havo-examen hebben gezeten, met name vraag 12 en 23. Dat zou voordeel opgeleverd kunnen hebben, stellen enkelen. We gaan dit even uitzoeken", aldus Lizelot.

Hoekstra geeft aan dat hij deze opgave toevallig ook met zijn klas heeft behandeld. "Ik kan me voorstellen dat sommigen een beetje het gevoel hebben dat je daar voordeel van kunt hebben. Maar de diepgang van vragen was wel anders dan in het havo-examen. Volgens mij was vooral de context hetzelfde. Het was wel opvallend en ongewoon."

Uit de poll in het liveblog blijkt dat veel vwo'ers het examen moeilijk vonden. Er is ongeveer duizend keer gestemd en bij bijna 50 procent ging het 'heel slecht' of 'niet zo goed'.

