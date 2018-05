Veel argumentatieschema's havo-examen Nederlands

Rogier de Keijzer (18) doorstond de beproeving fluitend: "Zeker 30 procent was argumentatie; ik ben daar gelukkig wel goed in. Ben je dat niet, dan was deze toets vreselijk."

Maar negen meerkeuzevragen en heel veel argumentatievragen dus. Een compleet andere verdeling dan in de oefentoetsen. "In het examen van vorig jaar zaten wel wat argumentatie-opdrachten, maar ditmaal waren de examenmakers wel heel enthousiast", vertelt Rogier.

Mandy Derksen (17) bladerde ook met een glimlach door het examen: "De examens van voorgaande jaren waren echt veel lastiger dan die van nu. Ik ben gelukkig best wel goed in argumentatiedingen."

Leenstelsel

Het examen, dat uit vier teksten bestond, bevatte grotendeels economische onderwerpen. Rogier: "Door die eerste drie teksten dacht ik haast dat ik bij economie zat. Het ging over het leenstelsel en schulden. Een beetje variatie was wel fijn geweest."

Mandy, die nog steeds zin heeft om te studeren, stemt in: "Niet echt spannende teksten. Er stond ook in dat de lening een investering in jezelf is. Ik ben niet bang."

Tess Smetsers (17) vond het examen vooral lang: "Ik vond de toets inhoudelijk meevallen, het was alleen wel een lang examen, maar dat kan ook aan mij liggen hoor." Wat haar ook opviel was de puntenverdeling: "Bij de oefenexamens uit 2016 en 2017 waren er steeds 40 vragen, waarmee je 2 punten kon verdienen. Nu waren er 36 vragen en een stuk of 3 of 4 vragen van 5 punten. Bijvoorbeeld de vragen over argumentatieschema's."

Vaag geformuleerd

Smetsers noemt een ander puntje van kritiek: "De eerste vraag vond ik vaag geformuleerd. Er stond iets van 'citeer twee opeenvolgende zinnen', maar ik begreep niet goed of ik dan een citaat van 2 zinnen moest geven, of twee zinnen die op elkaar volgen. Nouja, dat vonden mijn klasgenoten en ik in ieder geval vaag."

Docent Marjolijn Aerts van het Cals College Nieuwegein snapt Tess. "Ik heb het idee dat je daar twee verschillende antwoorden kon geven. Maar die was niet heel moeilijk verder."

Aerts kijkt terug op een wisselend examen: "De eerste tekst was heel goed te doen. De tweede tekst was heel moeilijk. De eerste tekst was gewoon heel lang, dan zakt de moed al gauw in de schoenen. Maar deze was echt goed opgebouwd en te volgen. Nogmaals: de tweede tekst was pittiger, eentje van Rob Wijnberg. Het herkennen van sarcasme is niet iets wat iedereen even goed lukt. En de vergelijking met slavernij was nog zo’n geval. Gelukkig werd er afgesloten met een prima laatste tekst. Denk dat de leerlingen tevreden mogen zijn."

Woordenboek

Op moment van schrijven heeft het LAKS zo’n 1.600 klachten over het examen, nagenoeg 300 daarvan betreft inhoudelijke klachten over een vraag in het examen. Het overgrote deel van de klachten gaat over het examen als geheel.

De bijna 600 stemmers op de poll lijken blij te zijn met dit examen. Bij 30 procent ging het 'redelijk goed' en bij 16 procent zelfs 'heel goed'. Slechts bij 7 procent ging het 'heel slecht'.

