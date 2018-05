Vmbo-examen biologie zonder verrassingen

Een examen zoals ze dat hadden mogen verwachten. "Als je had geleerd, was hij prima te doen. Het was rechttoe, rechtaan, zonder verrassingen", vertelt docent Jarno Heerschap, namens de sectie biologie van het RGO Middelharnis.

Het was inderdaad een goed examen, beaamt examenkandidaat Robbin van Zoest (16). Toch is biologie niet zijn allerbeste vak. "Ik sta een 6,5 voor biologie, het laagste cijfer van al mijn vakken. Ik zag er dan ook ontzettend tegenop. Vanochtend heb ik met mijn moeder een oud examen geoefend. Maar ik denk eigenlijk dat ik dit examen beter heb gemaakt."

Het begin verliep veelbelovend voor Robbin, de vraag over het vrouwelijke geslachtsorgaan zelfs vlekkeloos. Maar het tekenen van een grafiek vond hij het moeilijk. "Dat was wel even een dingetje. Ik moest goed nadenken: hoe maak ik die indeling? Daarnaast moest je een staafdiagram maken over de energiebehoefte van mannen. Uiteindelijk is dat gelukt, maar ik twijfel of mijn y-as wel goed is."

Wisseltruc

"Ook waren er wat strubbelingen rondom opgave 2", vertelt Robbin. "De vraag ging over de menstruatiecyclus waarvan de bijbehorende kalender niet klopte. Na ongeveer 15 à 30 minuten ontvingen we de herziene opgave. Maar we wisten van tevoren dat dit zou gebeuren." Een heel groot probleem vormde de wisseling dus niet.

Inmiddels is er een last van zijn schouders verdwenen. "Iedere keer denk je: oh, het is moeilijker dan de normale toetsen, maar in werkelijkheid viel dat mee. Ik was ongeveer 10 minuten voor de eindtijd klaar, net zoals driekwart van mijn klas. Ik voel me wel tevreden hierover."

Slecht gevoel

Eline van Boxtel (15) ging daarentegen met een slecht gevoel de examenzaal in en liep er met een slecht gevoel weer uit: "Tot vraag 10 dacht ik: het komt goed, maar uiteindelijk viel het zwaar tegen. Ik ben nogal slecht in biologie en zag het al aankomen. Ik had me op het ergste voorbereid. Toen ik na vraag 10 een aantal vragen niet wist, ging het bergafwaarts."

Ze begint met opsommen: "Het waren 54 vragen hè, waarvan één over een slak, waar ik totaal niet wist wat ik moest doen. Ik heb maar wat gedaan. Ze vroegen ook nog hoe het heet als je een zwangere vrouw laat testen op erfelijke ziektes. Echt een typische leervraag, maar ik had geen idee. De rekenvraag, waarbij je een BMI, moest uitrekenen vond ik ook pittig. Ik kreeg telkens een error te zien op mijn rekenmachine. Het was de bedoeling dat je er uiteindelijk achter kwam op wat voor gewicht de vrouw zat. Ik had daar wel stress mee hoor."

Of ze gaat klagen na al die breinbrekers? "Nee, ik ga niet klagen. Dit lag echt aan mijzelf."

Twijfelgeval

Voor Mirthe Braspenning (17) was dit examen een twijfelgeval. "Ik kan niet goed inschatten of het goed of slecht ging. Het kan alle kanten op. Van mijn klasgenoten heb ik gehoord dat zij het makkelijk vonden."

Vorig jaar was Mirthe gezakt op een ander vak. Dit jaar was ze goed voorbereid en was ze zelfs tien minuten te vroeg klaar. "Het was een lang examen, maar iedereen heeft het op tijd gered. Alles wat je kon leren, kwam erin voor."

Standaard examen

Heerschap heeft het examen nabesproken met de sectie biologie. Zij concludeerden dat het examen 'goed op niveau' was en er geen verrassende vragen in voorkwamen. Mits je geleerd had dan. "We hebben de oorverstopping voorgaande jaren ook voorbij zien komen. Het was geen spannend examen, eerder standaard."

Natuurlijk waren er wel moeilijke vragen aanwezig. "Een pittige vraag ging bijvoorbeeld over de stuifmeelkorrel op de stamper. Die was heel schematisch getekend." Jarno schat in dat veel examenkandidaten hier moeite mee hebben gehad. "Het is een kwestie van goed lezen en kijken, dan weet je het antwoord op de vraag wel."

Steeds taliger

Volgens de sectie zijn er een aantal trends zichtbaar. "Het examen biologie lijkt steeds taliger te worden. Je moet vooral veel lezen." Ook het informatieboekje krimpt met de jaren. "Leerlingen krijgen steeds kleinere stukjes uit het informatieboekje voorgeschoteld. Wat mij betreft is dit een voordeel, want aan het eind van zo’n examen zijn de kandidaten vaak uitgeput. Energie om veel en goed te lezen is er dan nog nauwelijks", spreekt Jarno namens de sectie.

Op het moment van schrijven zijn er bij de klachtenlijn van het LAKS 625 klachten binnengekomen, waarvan meer dan de helft over het examen als geheel. Een heel klein deel klaagt over een specifieke vraag in het examen.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.