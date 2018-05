Zwaar examen Engels houdt vwo'ers lang bezig

Het kernvak werd door onze correspondenten met enige moeite afgesloten. "Het cijfer wat ik ga halen zal niet overeenkomen met dat van mijn schoolexamencijfer. Gelukkig kan ik het hebben", onthulde Megan Davies (18) alvast.

Jasper den Boon (18) sluit zich aan bij Megan: "Hij was pittig en vrij lang. Ik heb mijn woordenboek heel vaak moeten gebruiken. En de teksten waren een beetje kleurloos, met als uitzondering die over match-fixing in het Engelse voetbal."

Hij voegt toe: "En er was een tekst over feminisme, maar dat is na de examens van vorig jaar wel een beetje cliché hoor."

Deprimerende fabrieken

Megan was snel klaar, maar of dat een goed teken is weet ze niet. "Ik kon amper opstarten door een deprimerende tekst over de fabrieken. Daar raakte ik echt gedemotiveerd van", zo verklaart Megan haar ongelukkige examen nader. Ook Bram Laurens (18) was niet blij met de artikelen: "Ze waren actueel en daardoor te begrijpen, maar absoluut stevige teksten. Er stond bijvoorbeeld een stukje Frans bij vraag 12. Ik ga daar wel over klagen hoor."

Jasper plaatst een kanttekening bij de klacht van Bram. "Volgens mij stond er alleen raison d’etre, dat vond ik niet zo ingewikkeld." Hij legt uit waar zijn eigen pijnpunt zat: "De achtste tekst was een eerste hoofdstuk uit een boek en de vragen daarbij waren moeilijk te verdragen. Dat waren een aantal stellingen. Heel lastig."

Joyce van Hoorn, docent Engels aan het Hooghuis College, vond het geen eenvoudig examen: "Het viel me op dat er veel lange teksten in zaten, waarvan twee van dezelfde auteur. Dan maak je het de kandidaten die de auteur niet leuk vinden wel moeilijk. Tekst 5 over de baard als fashion vond ik echt lastig."

Tijd nodig

Net als Megan, en in tegenstelling tot Jasper, was Bram al vrij snel klaar: "Binnen twee uur was ik weg ja, maar volgens mij hadden veel van mijn klasgenoten de tijd wel harder nodig." Dat veel collega-kandidaten hun tijd hard nodig hebben verbaast hem dan ook niet: "Deze toets was zeker moeilijker dan die van vorig jaar. Heb mijn woordenboek absoluut vaker gebruikt dan bij de oefenexamens."

"Ik ga eerst even kijken of de rest van mijn klas gaat klagen. Als zij een punt hebben klaag ik van harte mee", toont Megan zich solidair. Dit terwijl Jasper zijn commentaar niet met het LAKS zal delen: "Het niveau was aan de hoge kant, maar wat mij betreft geen reden tot klagen."

Vermeende fouten

Via Twitter wijzen enkele vwo-leerlingen op vermeende fouten in het examen. Onder meer bij vraag 20. Volgens Van Hoorn was er bij vraag 20 echter geen sprake van een fout: "Cito mag het gewoon zo vragen. En ik vind het vrij normaal dat leerlingen antwoord op zo’n vraag kunnen geven."

Een andere vraag sprong bij de docente meer in het oog: "Er was een vraag waarbij leerlingen alinea’s op een juiste volgorde moesten zetten, maar die stonden dus al in de juiste volgorde. Ja, dan beginnen ze te twijfelen."

Na inzage van het correctievoorschrift vond Van Hoorn nog een bijzondere passage. "Ik hamer er altijd op dat mijn leerlingen open vragen in het Nederlands beantwoorden en dat staat ook op het opgavenblad. Maar nu lees ik in het correctievoorschrift dat vraag 2 wél in het Engels beantwoord had mogen worden. En bij 14, een andere open vraag, mag dat weer niet. Beetje gemeen hoor."

Klachten

Bij examenklachtencoördinator Lizelot van den Berg komen wat opmerkingen binnen over vraag 26. "Er werd geklaagd dat er twee keer 'are' in een zin zou staan, maar dat klopt, naar het lijkt, wel." Op moment van schrijven heeft het LAKS meer dan 1.700 klachten ontvangen.

In de poll op het liveblog wordt druk gestemd. Van de bijna 2.200 kandidaten die hun mening achterlieten, ging het bij een groot deel naar eigen zeggen 'wel ok' (31 procent) of 'niet zo goed' (28 procent). Bij 17 procent ging het zelfs 'heel slecht'.

