Justin Bieber in havo-examen TeHaTex

Creatief waren de examenmakers zeker: een varken met tatoeages van Sneeuwwitje en het logo van Louis Vuitton. "Ik kreeg mijn examen net binnen de tijd af en heb wel 13 A4’tjes vol geschreven", beweert Ianthe Sosef (18).

Dat het vooral een lang examen was, daar zijn beide correspondenten het over eens. Ook de 17-jarige Anouk Keijman vond het een erg lang examen. "Ik heb het net gered, maar er waren ook klasgenoten die het helemaal niet af hadden."

Gemengde gevoelens

Ondanks de lengte ging het bij Ianthe en Anouk wel heel goed. Ianthe: "Als ik niet geleerd had, kon ik het zelfs maken." Anouk vond het ook een grappig examen. "Er was een selfie van Justin Bieber met de vraag waarom hij narcistisch was. Er werden herkenbare bronnen gebruikt, daardoor kon ik makkelijk antwoorden."

Anouk had in de zaal wel last van verschillende geluiden. "Er was iemand het gras aan het maaien voor een halfuur lang. Ook waren er scholieren met een fietsbel aan het bellen. Maar daar ga ik niet over klagen, wel over de lengte." Bij Ianthe in de zaal was het ook niet rustig. "Tijdens het uitdelen was het chaos, overal lagen blaadjes."

Evenwichtig examen

Docent Marieke de Vree van het Bonhoeffer College vond het een mooi en evenwichtig examen. "De voorbeelden bij de vragen vind ik goed gekozen. Voor mijn leerlingen zijn ze aansprekend, omdat ze van deze tijd zijn."

Ook de Vree merkte op dat het een lang examen was. "Ik heb gemerkt dat het examen de laatste paar jaren veel langer is geworden. Ik vind dat ze dat wel moeten inkorten. Aan de andere kant: als je goed geleerd had, was het goed te doen."

Bij de klachtenlijn van het LAKS druppelden tot nu toe enkele tientallen klachten binnen. Klachtencoördinator Lizelot van den Berg: "De klachten gingen in ieder geval niet over het feit dat Justin Bieber in het examen zat, daar waren sommige kandidaten juist erg blij mee."

De stemmers op de poll in het liveblog zijn wat minder enthousiast over het examen. Bij 25 procent ging het zelfs 'heel slecht'. 32 procent van de kandidaten was gematigder en koos voor 'ging wel'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.