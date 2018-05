Gemengde reacties op het vmbo-examen Engels

Een lange zit was het niet voor de meeste scholieren die we spraken. Één kandidaat was zelfs al binnen 50 minuten klaar. Anderen vonden het wél een pittige toets, waaronder docent Bart Ongering (Meester Bart) van het Open Scholengemeenschap Bijlmer.

Bij Robbin van Zoest (16) ging het examen veel makkelijker dan verwacht. "Ik was vooral bang dat ik veel in het Engels moest gaan schrijven, maar het was juist veel Nederlands. En als het in het Engels moest, dan waren het vaak maar één of twee woordjes."

Ook Aimee Emmen (15) vond het eenvoudig: "Het was makkelijker dan de oefenexamens, daarbij waren het vooral meerkeuzevragen." Lisanne Hilhorst (16) vond het examen te doen, maar de paardentekst was wel pittig. Lang hoefden Robbin en Aimee niet te zitten, Aimee was zelfs binnen 50 minuten klaar.

Minder positief

Voor onze correspondenten Amy Bekkering (15), Merle Zwetsloot (15), Shu Lin Janssen (17) en Eline van Boxtel (15) ging het juist wat minder goed. Amy: "Ik ging er eigenlijk te gemakkelijk in. Ik dacht dat het wel allemaal goed zou komen, maar dat viel nog best tegen. Het hielp ook niet dat ik mijn woordenboek niet bij me had."

Dat er moeilijke woorden in zaten, vielen ook Merle en Shu Lin op. Shu-Lin: "Het waren lange teksten met veel woorden die niet eens in het woordenboek stonden."

Eline verloor vooral haar concentratie: "Tekst 8 over de paarden was echt lang. Ik kon gewoon niet meer focussen." Amy gaat waarschijnlijk voor de herkansing: "Ik wil niet lager dan een 7 hebben. Ik heb Cambridge-Engels gedaan, dus ik wil eigenlijk gewoon voor die 8 of hoger gaan."

Erop of eronder

Dat het heel goed of heel slecht kon gaan, kan docent Bart beamen. "Voor leerlingen die goed in Engels zijn, was dit examen zeker te doen. Alleen voor leerlingen die dat niet waren, was dit echt pittig. Er stonden erg veel moeilijke woorden in, bijvoorbeeld het woord 'crescendo'. In het woordenboek wordt geen duidelijke betekenis gegeven van het woord 'crescendo', en dan kan een leerling al gauw in paniek raken."

Een Twitteraar meldt dat hij nu een nog ergere hekel heeft gekregen aan spruitjes sinds het examen. De vraag over spruitjes was dan een welbekende gatenvraag. Die vraag zit al sinds 1990 in het examen en dwingt kandidaten om naar de context te kijken. Lisanne vond dat ook een lastige tekst: "Er waren meerdere antwoorden logisch, dus het was wel even puzzelen."

