Veel schrijven tijdens 'vrij simpel' vwo-examen MAW

Er vloeide veel inkt en ook de A4'tjes waren niet aan te slepen. Lisette Groeneveld (17) kreeg zelfs kramp in haar handen. "Maar dat is het leven als je MAW kiest. Gelukkig was het examen van prima niveau."

Noah Knol (18) kan zich vinden in de ervaring van Lisette. "Ik heb acht kantjes volgeschreven, maar ik maak mijn examens op de computer en was, misschien daardoor, alsnog vroeg klaar." Dat hij met zijn computer een voordeel had op dit examen valt te betwisten: "Van de zestig leerlingen waren er al twintig om half 12 klaar."

"Er werd, in tegenstelling tot voorgaande jaren, veel leerstof gevraagd. Bij een vraag moest je bijvoorbeeld letterlijk een artikel van een wet noemen. Daar kwam dus nul inzicht bij kijken", duidt Noah. Lisette: "Het was niet echt een vwo-examen."

Jeroen Huising (19) is iets kritischer. "Het ging wel goed, maar na een paar makkelijke vragen vond ik de vragen in het midden van het examen wel erg pittig. Ik heb één vraag dan ook niet ingevuld, die ging over hoe media een positieve invloed op een parlementaire democratie kunnen hebben. Ik snapte de vraag, maar kon geen kenmerk van beide partijen noemen voor een juist antwoord. De laatste vragen waren dan weer erg eenvoudig."

Niet profesioneel

Docent Volkan Tasdan van 't Rijks in Bergen op Zoom is het eens met de leerlingen. "Al met al was het een makkelijk examen. Ik had niet verwacht dat ze bij het volledige examen bij elke vraag de meest voorspelbare begrippen zouden vragen, die vraagstelling was haast van mavo-niveau. Alleen bij criminaliteit en rechtsstaat hebben ze geprobeerd om leerlingen met bronnen te laten werken. Dat was niet professioneel."

In het examen krijgen de leerlingen examenstof uit drie katernen voorgeschoteld: politieke besluitvorming, massamedia en criminaliteit. Over massamedia werd naar verluidt weinig gevraagd, iets waar Jeroen overigens niet ontevreden over was. "Daar had ik echt mazzel mee, want dat kende ik niet zo goed. Het was wel een erg theoretisch examen, als je kijkt naar de artikelen. Invoeren van een wet in de Tweede Kamer, over een wet van een Europees verdrag, teksten over de EU. Niet echt dingen waar een doorsnee mens zich mee bezighoudt."

Lisette vond de artikelen juist wel interessant. "Het ging over jihadisme en de juridische aanpak daarvan. En ook over gepersonaliseerde media, dat rechtse mensen bijvoorbeeld alleen maar rechtse berichten te zien krijgen."

Scheve puntenverdeling

De puntenverdeling vond Tasdan ook vreemd. "Je kreeg voor moeilijke en makkelijke vragen soms hetzelfde aantal punten. Maar ik vind het wel fijn dat de examenmakers een keer een examen hebben gemaakt waarbij je elke vraag goed zou moeten kunnen hebben als je goed hebt geleerd", analyseert Tasdan.

"De eerste vier vragen waren top. Heel erg leuk. Bij het gedeelte over criminaliteit en rechtstaat werd er heel veel van de leerlingen gevraagd en het was opvallend hoe weinig vragen er over massamedia waren. Alsof ze langzaam afscheid nemen van dat onderwerp."

Klachten

Het LAKS heeft nog geen beeld van de klachten, omdat zij nog te maken hebben met de nasleep van de klachtenstroom van gisteren. Uit de poll in het liveblog blijkt dat de stemmers gematigd positief zijn: 35 procent kiest voor 'ging wel' en bij 23 procent ging het 'heel goed'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.