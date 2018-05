Havisten kunnen leven met lang examen filosofie

Bij Marlijn Krebbers (17) ging het beter dan verwacht. "Ik had het idee dat ik niet goed had geleerd, maar het viel uiteindelijk best mee." De achttienjarige Beril Tacirlioglu verliet de examenzaal ook met een positief gevoel. "Het was een ander examen dan verwacht, maar het lukte wel."

De zeventienjarige Anouk Poggio vond het onderwerp persoonlijke identiteit heel interessant. "Dat kon je makkelijk aan jezelf koppelen."

Veel vragen

Natuurlijk was er wel een aantal vragen waarbij het wat moeizamer ging. Beril merkt op dat er meer vragen dan verwacht beantwoord moesten worden. "De oefenexamens bevatten vijftien vragen, nu was het wel langer lezen en meer schrijven."

De twee laatste vragen vond Anouk lastig. "Je moet het gedachtegoed van verschillende filosofen kennen, maar de filosoof waarover deze vragen gingen stond volgens mij niet in het boek."

Marlijn had vooral moeite met gelaagde vragen. "Wanneer een vraag uit meerdere onderdelen bestond werd het lastig, omdat je dan de draad kwijtraakte nadat je een half A4'tje vol had geschreven."

Beril verwacht een voldoende. "Ik schat mijn cijfer tussen de 6 en 7." Mede-examenkandidaten van Marlijn vonden het ook prima te doen. "Vanwege de hoeveelheid stof, begrippen en filosofen die we moesten leren, dachten we dat het veel lastiger zou worden. Gelukkig maar."

World of Warcraft

Docent Ben Versteegt van het Lorentz Lyceum werd blij van het examen. "Het is een leuk examen met onderwerpen als mini-missverkiezingen en World of Warcraft, wat onder mijn leerlingen positief is ontvangen. De theorie is mooi toegepast en er werden veel filosofen in verwerkt."

Versteegt verwachtte dat Lynne Rudder Baker in het examen voorkwam en kreeg daarmee gelijk. "Ik heb wel een filmpje laten zien, maar het niet goed genoeg behandeld, ben ik bang."

De nieuwe manier, waarbij er meer vragen in het examen stonden, was ook voor Versteegt even wennen. "Ik hield mijn hart vast met het nieuwe onderwerp. Er is ook meteen een nieuwe manier toegepast om het examen te maken. Nu waren er meer individuele vragen. Dat konden we niet behandelen tijdens het oefenen." Versteegt spreekt concluderend zeer tevreden over het examen. "Ik hoop dat het examen er de volgende jaren ook op deze manier uit komt te zien."

Klachten

Bij de examenklachtenlijn zijn inmiddel 134 klachten binnengekomen. De meeste klachten gaan over het examen in het algemeen, maar er zijn een aantal specifieke klachten over vraag 9, 24 en 25.

In het liveblog zijn de circa 250 stemmers op de poll een beetje verdeeld. Bij 30 procent ging het heel goed, bij 30 procent 'ging het wel' en bij 19 procent ging het 'heel slecht.'

