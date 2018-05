Nieuw vmbo-examen geschiedenis positief ontvangen

Volgens hen was het examen "goed te doen" en bevatte het vooral algemene vragen. Er was wel wat verwarring over een grens tussen Nederland en België en nee, het was niet het IJzeren Gordijn.

Sanne Quartel (15) vond het een prima examen. "Het enige wat ik lastig vond, was de vraag over de dolkstootlegende. Maar voor de rest was het zeker te doen. Ik was ook ruim van tevoren klaar."

Ook Maaike Ras (16) was overwegend positief over het examen. Zij was een half uur voor tijd klaar. Suzanne Waldram (15) was zelfs drie kwartier eerder klaar. "Ik heb wel vijf kantjes vol moeten schrijven, maar zelfs met controleren was ik gewoon om 10.15 uur klaar."

Docent Jan-Wolter Smit van het Bonhoeffer College in Enschede vond dat er weinig verrassingen in het nieuwe examen zaten. "Dit jaar is het examen net anders dan voorheen. Waar vroeger echt een scheiding tussen het historisch overzicht en de staatsinrichting was, waren de vragen nu meer met elkaar verweven." Smit vond wel dat het erg veel leeswerk was: "Het waren vaak lange vragen."

Grenzen

Sanne was wel te spreken over de nieuwe lay-out van het examen. "Het examen was nu gecategoriseerd in thema's en dat zag je ook aan de titelbalkjes aan de bovenkant. Dat hielp, want dan wist ik welke stof ik moest toepassen. Bij de oefenexamens was dat namelijk niet het geval."

Er was wel een nieuw soort vragen te vinden waar onze correspondenten moeite mee hadden, waaronder de vraag over de Luxemburg-kwestie en de Belgisch-Nederlandse grens. Smit: "Ja, dat is nieuwe examenstof en dat staat wel gewoon in de syllabus. Dat vind ik wel altijd een risico met de publicatie van een nieuwe syllabus; soms zijn docenten zelf niet op de hoogte van de nieuwe examenstof, waardoor leerlingen dat ook mislopen. Communicatie vind ik daarom erg belangrijk."

Weinig Indonesië

Wat onze correspondenten verder opviel aan de vragen is dat er vooral algemene stof werd gevraagd. Wel waren er weinig vragen over de relatie Indonesië-Nederland. Voor Sanne pakte dat gelukkig goed uit: "Ik vond dat zelf het minst leuke onderwerp van alle examenstof, dus ik had geluk."

Onze correspondenten hadden weinig te klagen over het examen, al hadden ze zelf wel met verstoringen tijdens hun toets te maken. Het zwembad tegenover de school van Suzanne wordt verwijderd en dat bracht veel geluidsoverlast met zich mee. "We kregen wel oordopjes uitgedeeld, maar desondanks had ik last van."

Het LAKS kan nog geen beeld van de klachten over dit examen geven, omdat ze nog te maken hebben met de nasleep van de klachtenstroom van gisteren. Op de poll in het liveblog wordt vrij positief gereageerd op dit examen. Van de bijna driehonderd stemmers geeft 28 procent aan dat het examen "heel goed" ging.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl.