Verslagenheid na vwo-examen Frans

"De teksten waren moeilijk en vrij saai", laat examenkandidate Isa Lefering (19) weten. Ze moest veel woorden opzoeken in het woordenboek. "Vorig jaar was ik met 0,1 punt gezakt op mijn examen Frans. Maar toen waren de teksten een stuk leuker en interessanter, in dit examen moest ik sommige teksten drie keer lezen voordat ik het begreep", aldus Isa.

Verder had Isa moeite met de vragen waarbij je kopjes boven de alinea’s moest plakken en vond ze tekst over Mars te lang en te vaag. "Ik was alleen maar op tijd klaar omdat ik hier en daar gegokt heb."

Aan de voorbereiding lag het niet. "Ik maak oude examens om te oefenen en ik let op in de les. Die bizar lange teksten zijn een reden voor mij om te klagen."

Moeilijker dan afgelopen jaren

Hugo Meerman (19) kan zich hierin vinden. Zijn gevoel voor Frans in combinatie met jarenlange examentrainingen hebben ervoor gezorgd dat hij het hoogstwaarschijnlijk wel redt. "Ten opzichte van afgelopen jaren stonden hier veel moeilijkere teksten in. Ik moest heel vaak vragen en teksten opnieuw lezen en meerdere malen doornemen."

Daarnaast heeft hij het examen tactisch aangepakt. "Ik heb eerst alle open vragen beantwoord, want meerkeuzevragen kun je nog in een korte tijd er doorheen jagen." Toch moest ook Hugo gokken om op tijd klaar te zijn. "Één vraag heb ik zomaar ingevuld."

Hij denkt dat veel mensen het net op tijd af hebben gekregen. Klagen zit er voor hem niet in: "Ik verwacht dat veel klasgenoten en mijn docenten zullen klagen. Daarom doe ik het niet."

Een zware bevalling

Swannet van den Akker, docente aan het RSG Magister Alvinus in Sneek is op z’n zachtst gezegd, not amused. Ze legt uit: "Dit examen zat bomvol ellenlange teksten. Ik gok dat veel leerlingen in tijdnood kwamen, waardoor ze niet meer de mogelijkheid hebben gehad om hun antwoorden en teksten voor de laatste keer te checken. Ik vond dit examen een behoorlijk zware bevalling."

Ze kan er niet over ophouden: "De verhouding klopt gewoon niet. Voor al die lange teksten ontvang je maar weinig punten. Ook waren sommige antwoorden echt heel erg lang. Dan heb ik het over anderhalve zin of zinnen van twee regels als een meerkeuzeantwoord."

Als ze het examen in één woord mag omschrijven, antwoordt ze: "Taai". En in twee woorden verzucht ze: "Heel taai."

Tijdnood

Volgens Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator bij het LAKS, gaan de klachten zoals verwacht over de te lange teksten waardoor leerlingen in tijdnood kwamen. De website van het LAKS heeft wegens grote drukte te kampen met storingen. Lizelot verwacht daarom pas tegen de late avond of morgen een volledig beeld te kunnen geven van de klachten.

Op de poll in het liveblog hebben bijna 1.700 scholieren hun stem uitgebracht. Het beeld is zeer negatief: maar liefst 47 procent vond het examen 'heel slecht' gaan.

Vorig jaar kwamen er ook veel klachten over het vwo-examen Frans, maar dan met name van docenten, over het correctievoorschrift. Om die klachten dit jaar te voorkomen, gaat het CvTE een testcorrectie doen met een aantal docenten. Hierdoor verschijnt het correctievoorschrift niet dinsdagmiddag, maar donderdagmiddag om 17:00 uur.

