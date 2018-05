Woordenboek hard nodig bij havo-examen Engels

Gelukkig is Mandy goed in Engels, maar ze kan zich goed voorstellen dat mensen zonder aanleg voor Engels het er minder goed vanaf brachten vanmiddag. "Hij was echt pittig."

Tim Vooges (16) heeft een talenknobbel is dan ook positief over dit examen. "Ik heb er echt niet veel voor gedaan en had geen woordenboek mee, maar denk dat ik wel boven de 9 gescoord heb. Een extra compensatiepunt is altijd welkom natuurlijk."

Boek zwarte advocaat

Docent Engels Ad van Dijk aan het Hooghuis College in Oss vond het examen van behoorlijk niveau. "Ik vond het best moeilijk en mijn leerlingen ook. Met name de tekst over een zwarte advocaat was zwaar. Er zaten een paar lastige vragen bij."

Tim was op zijn beurt juist te spreken over deze tekst. "Dit was volgens mij een recensie van een boek dat geschreven was door een advocaat die racisme bij justitie in Amerika aan het licht bracht. Als ik een boek zou lezen, zou het wel zo’n boek zijn. Heel interessant.”

Tess Smetsers (17) beleefde haar fijnste examen tot nu toe. "Ik heb er een beter gevoel over dan over natuurkunde." Toch was ze niet helemaal tevreden. "Het was wel lang, ik heb de laatste vragen maar afgeraffeld. Maar ik heb een leestoets bijna nooit op tijd af." Van Dijk valt Tess bij als het gaat om de lengte van de toets. "De dyslectische leerlingen zaten echt tot kwart over 4 of zelfs half 5."

Gatenvragen

Tess vooral de eerste paar teksten wel makkelijk, die waren kort. "Daarna kwam er een tekst over huilen en emoties en één over water en Canada. Daar begreep ik niet veel van. Vooral bij de gatenvragen, waar je een woord moet invullen op een open plek, moest ik veel opzoeken. Soms wist ik van alle vier de opties de betekenis niet."

Ook Mandy was kritisch op de teksten. "Vooral tekst 3 vond ik moeilijk, ik weet niet eens meer waar die over ging, maar het was vreselijk."

Op moment van schrijven kampt de website van het LAKS met onwenselijke gevolgen van de ongekende drukte. Klachtenlijncoördinator Lizelot van den Berg licht toe: "Op het moment hebben we zo'n 3.500 simultane bezoekers, zelfs voor onze site is dat een opgave. Momenteel hebben we meer dan 2.000 klachten ontvangen over dit examen, maar we verwachten dat deze getallen enorm oplopen in het loop van de nacht."

In de poll in het liveblog zijn de meningen gematigd positief. Van de bijna 1.000 stemmers vond 28 procent het examen 'wel gaan'. Bij 18 procent ging het 'heel goed' en bij 19 procent 'heel slecht'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.