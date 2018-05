Pittige patatvraag in 'prima' vmbo-examen wiskunde

Voor Daan de Wit (17) was het ook een prima examen. Hij was zeer te spreken over het niveau van de toets. "Zeker in het begin waren het makkelijke opgaven. Ik was al om kwart voor drie klaar, maar de meeste mensen hebben hun tijd gewoon nodig gehad hoor. Al was één klasgenootje ongeveer gelijktijdig klaar, maar die bleek vijftien vragen niet ingevuld te hebben."

Toch ging niet alles van een leien dakje voor Daan: "Bij het gedeelte over goniometrie liep ik wel een beetje vast, maar dat kwam omdat ik mijn passer vergeten was. Je moest namelijk het bovenaanzicht van een frietpuntzak tekenen. Dat was even zuur, maar voor de rest ging het soepel. Basiskennis."

Daan gaat zeker niet klagen, hij vond het wel prima zo. "Als je het te moeilijk vond, ben je er niet goed genoeg in of heb je er niet genoeg aan gedaan denk ik", stelt Daan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Daan een bescheiden wiskundeknobbeltje heeft. "Wiskunde is niet mijn slechtste vak, voor mijn laatste tentamen had ik niet geleerd en toch een 7,8 gescoord."

Spanning

Voor Aimee Emmen (15) was het een spannende dag. Met trillende benen liep ze om half twee de gymzaal binnen. Maar het viel haar alles mee, want dit examen was volgens haar niet een van de moeilijkste. "Het ging eigenlijk heel goed. De opdrachten waren niet heel lastig en ik was redelijk binnen de tijd klaar."

Toch verliep het examen niet geheel vlekkeloos. "Vraag 16 vond ik wel wat lastiger. Hiervoor moest je de formules goed weten om het juiste antwoord te kunnen berekenen en die wist ik niet helemaal meer. Ook wist ik bij vraag 24, de fontein-vraag, niet meer helemaal precies hoe het werkte met liters en vierkante meters."

Ondanks deze moeilijkheden en wat lawaai door voorbijrijdende motoren, viel het examen dus enorm mee en gaat Aimee nu lekker met haar vriendinnen de stad in. "Ik heb me goed voorbereid op de andere vakken, dus ik kan even wat leuks doen."

Fontein-vraag

Voor Maaike Ras (16) was het examen minder makkelijk. "Ik vond het best lastig. Ik hoorde van meer mensen dat ze vooral moeite hadden met de laatste vragen over de fontein. Deze vraag vond ik ook wat moeilijker dan de oefenopdrachten."

Toch is Maaike niet van plan te klagen: "Het was geen slecht examen, maar ik had me op sommige dingen wat beter kunnen voorbereiden. Over het algemeen ben ik gelukkig best goed in wiskunde, dus ik verwacht dat ik voor dit examen wel rond de 7 haal."

Examenstof

Docent wiskunde Tom van Wanrooij van het Elde College in Schijndel begrijpt de problemen met de vraag over de fontein. "In eerste instantie wordt er meer informatie gegeven dan nodig is om de vraag te beantwoorden. Dit kan leerlingen op een dwaalspoor hebben gebracht."

Volgens van Wanrooij moesten er ook veel stappen worden gemaakt bij de berekeningen binnen het examen, waardoor veel leerlingen hun tijd wel echt nodig hadden. "Zo’n 78% van de leerlingen zat tegen het einde van het examen nog in de zaal, maar veel scholieren verlieten de zaal gelukkig wel met een opgelucht gevoel.”

Over het algemeen was dit examen dan ook goed te doen volgens van Wanrooij. "De stof kwam goed terug in het examen en er werden standaardberekeningen gevraagd die de leerlingen wel zouden moeten kunnen maken."

Te veel klachten

Veel klachten, maar niet voor dit examen wiskunde. Omdat de site van het Laks het totale aantal klachten even niet aan kan, kan Lizelot van den Berg, de klachtenlijncoördinator van het LAKS, op dit moment nog niet heel veel zeggen over dit examen wiskunde. "Wel weet ik dat er vooral wordt geklaagd over vraag 15, over de tokkelbaan."

In de poll in het liveblog zijn de bijna 400 stemmers verdeeld. Bij 25 procent ging het 'heel slecht', bij 27 procent juist 'heel goed' en bij 24 procent 'ging het wel'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.