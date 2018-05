Verwarring overheerst na vwo-examen geschiedenis

Mede-vwo'ers Jasper den Boon (18) en Sterre Ropers (17) kunnen zich in haar woorden vinden.

Sterre: "Het was heel gek inderdaad. Er waren veel kenmerkende aspecten, maar dat vond ik niet vervelend. Die kende ik wel. Maar ik heb zoveel moeten schrijven. Bij één vraag vroegen ze om drie kenmerkende aspecten. Daarom heb ik ook een aantal vragen niet gemaakt. Ik had er gewoon geen tijd voor."

Asena Dapperen (18) had moeite met de formuleringen. "Er kwam een vraag in voor over wat het politiek parallelisme tussen twee gebeurtenissen was, alleen ik wist niet wat het betekende. Ik vond het een onduidelijke vraag."

Jasper gaat nog een stapje verder. "Ik ben echt in staat van verwarring. Het was een heel vaag examen. Volgens mij moest je negen kenmerkende aspecten noemen. Daar baalde ik aardig van. Ik had gehoopt op veel inzichtsvragen met bronnen."

Kenmerkende aspecten

Peet Kappen, geschiedenisdocent aan het Titus Brandsma Lyceum in Oss, is juist enthousiast over de vele kenmerkende aspecten die terugkwamen in het examen.

"Er werd inderdaad stevig gevraagd naar de kenmerkende aspecten. Ik vind dat fijn, want je besteedt er vanaf 4 vwo veel tijd en energie aan om dat te leren. Het is prettig als dat dan terugkomt op het examen. Voorgaande jaren was dat niet zo en dat leidde tot frustratie bij leerlingen."

Kappen kan zich echter ook voorstellen dat scholieren op basis van de oefenexamens van voorgaande jaren op het verkeerde been gezet zijn.

"Als leerlingen geoefend hebben met examens van vorig jaar, kunnen ze de indruk hebben gekregen dat de kenmerkende aspecten niet veel gevraagd worden. Als ze zodoende de kenmerkende aspecten een beetje links hebben laten liggen, kan ook dat tot frustratie leiden", toont Kappen zich begripvol.

Verdeling

"De verdeling van het aantal vragen per onderwerp vond ik niet zo geslaagd", vertelt Anouk. "Veel vragen gingen over De Republiek en er waren amper over de Koude Oorlog. Daartegenover stond wel een aantal makkelijke vragen over de Grieken en de Romeinen en over de ideologie van de nazi's."

Anouk gaat zeker klagen over het examen. "Zoals gezegd was de verdeling gewoon niet oké. Daarbij vond ik de opgave over rupsen in Suriname nogal vergezocht en ook die van Hugo de Groot was heel omslachtig." De vraag over Hugo de Groot is inderdaad een hele lastige, vindt ook docent Kappen. "In de stofomschrijving is er weinig nadruk gelegd op het twaalfjarig bestand."

Bij Sterre in de zaal waren enkele leerlingen niet alleen kritisch jegens het examens, maar zelfs ten einde raad. "Ik zag een aantal mensen met betraande gezichten de zaal verlaten." Ook in de poll in het liveblog zijn de reacties op het examen niet positief: bij 18 procent ging het 'heel slecht' en bij 22 procent 'niet zo goed'.

Klachten

Hoewel onze correspondenten vrij kritisch zijn over het examen, is het volgens de klachtenlijncoördinator van het LAKS, Lizelot van den Berg, nog rustig. "Op dit moment tel ik 343 klachten, waarvan het grootste gedeelte vrij algemeen is. 136 klachten gaan over een tekort aan tijd." Lizelot geeft wel aan dat het klachtensysteem druk geraadpleegd wordt. "Er lijken nog enkele duizenden klachten in de wacht te staan."

Docent Kappen herkent de klachten over het teveel aan vragen. "Ik hoorde van mijn eigen leerlingen wel dat zij het pittig vonden. Ze hadden veel tijd nodig en er waren veel bronnen."

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.