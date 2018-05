Overwegend positieve reacties op havo-examen geschiedenis

Een relatief makkelijk examen, volgens velen. Youri Noteborn (18) werd aangenaam verrast: "Het was helemaal niet zo moeilijk als ik had verwacht."

In twee dagen tijd heeft Youri keihard geblokt en alle stof doorgenomen. Twee jaar eerder deed hij al examen op het vmbo, dus van enorme spanning was bij hem geen sprake. "Volgens het nieuwe examenprogramma zou 25 procent van de examens bestaan uit kenmerkende aspecten en 75 procent uit historische contexten. Ik had niet verwacht dat dit daadwerkelijk zou gebeuren, dus toen dat wel gebeurde was alles vrij makkelijk", licht hij zijn ervaring toe.

Hij vervolgt: "Ik was om kwart over elf klaar. Dat klinkt misschien vroeg, maar veel kandidaten waren eerder klaar. Ik denk dat mijn cijfer tussen de 7 en 7,5 zit."

Zenuwen

Ook bij Renée Haasjes (18) verliep het examen vrij soepel. Wel was ze erg zenuwachtig. "Door de stress heb ik heb de eerste vijf minuten alleen maar naar mijn blaadje gestaard."

Toen ze eenmaal op gang kwam, had Renée met maar weinig vragen moeite. "Bij de tweede vraag vond ik de vraagstelling wat onduidelijk. Het ging over een kunstenaar en iets met wiskundigen. Daarnaast was er een vraag over 1924 en ik wist gewoon écht niet wat er in dat jaartal gebeurde."

Toch leverde ze haar examen een halfuur voor de eindtijd in en is ze tevreden met het resultaat. "Misschien dat ik nog ga klagen over de tweede vraag."

Tijdnood

In tegenstelling tot Youri en Renée, zat Krista Nieuwenhuijzen (18) in tijdnood. "Ik heb hierdoor vijf vragen niet kunnen maken." Ze geeft toe: "Voor sommige dingen heb ik gewoon minder goed geleerd."

Normaal gesproken gaat geschiedenis de eindexamenkandidate goed af. "Geschiedenis bestaat voor een groot deel uit inzichtsvragen en dat ligt me wel. Hierdoor heb ik me dus niet heel goed voorbereid. Sommige vragen lagen echt voor de hand, bijvoorbeeld die ene over het bezoek van Kennedy aan Berlijn." Krista is "overwegend positief". "Ik ga sowieso niet klagen.”

Docent Peet Kappen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss vond het examen op niveau. "De nadruk in het examen lag wel op de historische context van De Republiek. Dat waren volgens mij ook meteen de lastigste vragen. De vragen over de Koude Oorlog waren prima te maken, dacht ik." Van zijn leerlingen krijgt hij wisselende reacties te horen.

Klachten

Lizelot van den Berg, de klachtenlijncoördinator van het LAKS, geeft inzicht in de klachten die binnenkomen: "Het gaat hier op kantoor vooral over geschiedenis havo. Op moment van schrijven zijn er duizend klachten binnengekomen, waarvan best wel veel klachten over een specifieke vraag. Met name over vraag 16, 2, 9 en 23 wordt geklaagd."

"Relatief veel klagers zeggen dat er in vraag 16 een tikfout stond, maar dat kan ik pas rond 14.00 uur controleren. Er lijken overigens duizenden klachten in de wacht te staan. Echt betrouwbare informatie kan pas morgen gegeven worden", aldus de klachtencoördinator.

