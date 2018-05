Swingend vmbo-examen muziek

Muzieksmaak verschilt, en zo ook de ervaringen van de correspondenten. Zo verliep het examen voor Lisanne van Veen (16) niet zo soepel. "Ik ben niet zo goed in muziek. Het was op zich makkelijk te doen als je er wat beter in bent."

Amy Bekkering (15) beleefde enigszins onverwacht een prima tweede examendag. "Het ging weer hartstikke goed, net als gisteren. Ik had me goed voorbereid en geluk met de instrumenten die gevraagd worden. Daar ben ik normaal gesproken niet zo goed in namelijk."

De zeventienjarige Annemay van Leeuwen zat tijdens het examen te swingen op haar stoel. "De nummers Amigo van Chef'Special en Can't stop the feeling van Justin Timberlake zijn van deze tijd, dat maakte het leuk om dit examen te makenl."

Technische termen

Amy vond de muziek juist een beetje saai. "Ik kan me alleen nog Bach en Justin Timberlake herinneren", geeft ze toe. Vooral de technische termen gingen bij haar niet zo lekker. "Ik had me niet voorbereid op de technische termen, dat je moet kunnen aangeven op wat voor manier een nummer eindigt. Dat was jammer, maar ik hoop alsnog op een 7."

Ook Annemay heeft die termen tijdens het maken van de proefexamens niet meegekregen. Lisanne had meer moeite met de Italiaanse termen. "Die was ik een beetje vergeten, omdat ik niet zo heel hard heb geleerd."

Overzichtelijk

"Ik wil trouwens nog even aangeven dat ik graag werk met dit computersysteem, het was heel erg prettig werken", complimenteert Amy tot slot de examenmakers. Annemay vond het examen ook heel overzichtelijk. "De grafische notaties waren goed geformuleerd en de filmpjes waren visueel duidelijk."

Het LAKS heeft tot nu geen klachten over de examens binnen gekregen. Annemay hoefde niet te klagen. "Het examen is vlekkeloos verlopen."

