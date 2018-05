Moeilijke formules bij havo-examen natuurkunde

Kaya slikt kalmeringspillen tegen de stress. "Ik was wel wat gespannen de zaal in gegaan, want ik had me beter kunnen voorbereiden. Ik had alleen het boek gelezen en niet zoveel geoefend."

Er zaten makkelijke, maar ook moeilijke vragen in voor Kaya. "Ik heb vraag 9 met de elektrische deken overgeslagen. Kaya vond het wel moeilijk om zich 3 uur lang te concentreren. "Ik denk dat mijn cijfer tussen de 5 en 6 zit."

Elektriciteit en rendement

Tess Smetsers (16) vond het zeker niet makkelijk. "Vooral de eerste opgave vond ik moeilijk. Die ging over golflengtes en elektromagnetische pulsen. Daarna ging het examen wel beter, die onderwerpen lagen meer in mijn straatje."

Tijdens het maken van de oefenexamens merkte Tess dat ze veel vragen over elektriciteit en rendement tegenkwam, dat was in dit examen niet het geval. "In dit examen waren de vragen gelukkig wat gevarieerder. Dat is fijn, zeker als je in één onderwerp niet zo goed bent."

De 17-jarige Johan de Jong nam vrolijk de telefoon op. "Het ging super goed! Ik twijfelde wel over 3 vragen waar vooral veel theorie en formules in voorkwamen, maar ik heb ze wel ingevuld." Na het examen is Johan met klasgenoten de antwoorden gaan vergelijken. "We hadden vooral veel dezelfde antwoorden, dus dat is al positief. Ik verwacht, met die kennis in mijn achterhoofd, wel een 8."

Voorspelbaar examen

Docent Jan Willem Eckhardt verwachtte een voorspelbaar examen en zijn voorgevoel kwam uit. "Er kwamen vooral veel basisvragen in voor, die ik vaker in examens voorbij heb zien komen. Leerlingen stonden niet voor een verrassing."

Wat wel opmerkelijk is is dat er drie vragen voorkwamen met formules die niet in de lesstof zaten." Eckhardt vindt het één van de beste examens sinds tijden. "Het enige wat jammer was, is dat de vragen heel tekstueel waren, waardoor een bèta-leerling in de war kan raken."

Op moment van schrijven telt het LAKS 400 klachten. Lizelot van den Berg, examenklachtencoördinator van het LAKS, stelt dat vooral vraag 12 de nodige vraagtekens oproept. "We hebben het examen echter door een leerling laten maken en die stelt dat vraag 12 in feite eenvoudig te beantwoorden was."

Op de poll in het liveblog is meer dan 400 keer gestemd. Bij verreweg het grootste deel van de stemmers 'ging het wel'. 16 procent was minder gelukkig: bij hen ging het naar eigen zeggen 'heel slecht'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.