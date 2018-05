Lastig nieuw onderwerp in vwo-examen wiskunde B

De reacties van scholieren zijn verdeeld. Melati Veerman (18) weet bijvoorbeeld niet wat ze van het examen moet denken. "Het kan zijn dat ik de enige ben hoor, maar sommige vragen gingen goed, anderen dramatisch."

Saskia Smink (18) is voorzichtig optimistisch: "Het ging wel goed. Iedereen zei dat het heel makkelijk was, ik weet niet of dat een goed teken is voor mij; daar ben ik het namelijk niet mee eens."

Ze vervolgt: "Vraag twee was echt moeilijk, dat vonden mijn klasgenoten ook. Maar de meetkundeopdrachten waren echt heel makkelijk. Bij de vragen over het zwaartepunt moest ik wel even twee keer kijken. Dat stond achterin mijn lesboek en daarom had ik het niet herhaald. Volgens mij is het ook een nieuw onderdeel van de examenstof."

Creatief vermogen

Docente Den Heijer snapt de opmerking van Saskia en stelt dat de vraag over het zwaartepunt creatief vermogen van de leerlingen vereiste. "Dit was wel behandeld, maar niet met een cirkel erbij. Dit was echt zo’n vraag die we voorgaande jaren veel meer hadden. Wat dat betreft vind ik dit examen een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. De rekenmachine had een kleine rol en de opgaven waren niet erg talig."

Voor Melati kwamen de vragen over dat zwaartepunt als een complete verrassing. "Ik kan me echt niet herinneren dat dit aan bod is gekomen", biecht ze op. "Ik ga zeker niet nakijken, maar hoop op een cijfer tussen de 5,5 en 6."

Den Heijer heeft wel echt zin om dit examen na te gaan kijken. "De afgelopen jaren was het mode om te laten zien hoe je wiskunde in het echte leven kunt gebruiken, maar dat vind ik zo’n flauwekul. Hier werd gewoon wiskunde getoetst", aldus Den Heijer.

Stroomuitval

Vanuit Friesland belde Nienke Lijten (18) van het CSG Bogerman een bijzonder voorval door. Haar school zat namelijk even zonder stroom. "Tijdens het examen begonnen de lampen opeens te knipperen. Na het examen stond er een journalist van de regionale krant voor de deur, of hij ons mocht interviewen. Toen bleek dus dat de stroom was uitgevallen. Voor mij geen probleem, maar voor de vmbo’ers die een computerexamen maakten natuurlijk wel."

Lizelot van den Berg, examenklachtenlijncoördinator van het LAKS, vertelt dat er 'opvallend veel specifieke klachten' binnenkomen over het examen wiskunde B. "Vooral de vragen 10, 11 en 12 riepen vraagtekens op bij kandidaten."

