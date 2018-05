Veel leeswerk bij het vwo-examen wiskunde A

Veel scholieren vonden het examen 'goed te doen', al waren de pilot-examens volgens hen geen representatief voorbeeld. Verder was de laatste vraag over de wielrenners echt een kwestie van goed lezen.

Jasper den Boon (18) vond het examen goed te doen. "Het was voornamelijk basiswiskunde, maar wel op niveau. Wat mij wel opviel is dat er nauwelijks differentiatie- en logaritme-opdrachten in voorkwamen. Ik ben over het algemeen wel positief over m'n examen."

Dat er weinig differentiatie- en logaritme-opdrachten in voorkwamen, viel Sonan Le ook op. "Ik vond hem zelf eigenlijk te makkelijk. De wiskundesommen waren zeker op niveau, maar ik had de verhalende opdrachten wel lastiger verwacht. Het was al vrij snel duidelijk wat er moest gebeuren."

Zenuwen

Ligaya Smetsers (18) was aanvankelijk erg zenuwachtig omdat het haar eerste examen was. "Ik had me eigenlijk geen zorgen hoeven te maken, want het ging serieus goed. Er zaten weinig verrassingen in, onderwerpen uit voorgaande jaren kwamen eigenlijk niet echt in voor."

Docent Marcel Eggen vond het examen ook goed te doen. Hij merkt wel op dat de nadruk teveel werd gelegd op lezen en tekstbegrip. "Er was in vergelijking met de pilot-examens veel meer 'verhaal'. De leerlingen moesten echt goed lezen en vervolgens ook veel gebruik maken van de grafische rekenmachine. Ook werd er vaak gevraagd naar verschillen tussen functies en was er weinig aandacht voor logaritmes of differentiëren."

Sprinttrein

De eventuele hersenkraker was te vinden bij de laatste vraag. Daar moesten de leerlingen berekenen of de laatste sprinter in de kopgroep van een wielerwedstrijd meer, gelijk of minder arbeid levert dan de rest.

Marcel: "Bij deze vraag was het echt een kwestie van snappen wat er in het verhaal staat. Als je niet wist wat je moest doen, was je gewoon zeven punten kwijt. Want het was uiteindelijk best eenvoudig wat je moest doen." Ligaya vond 'm ook niet lastig. "Als je natuurkunde hebt, dan was dit prima op te lossen. Immers waren al een aantal formules gegeven, je moest er wel wat inzicht voor hebben."

De laatste vraag is een zogenaamde korte onderzoeksvraag (KOO). Het is een nieuw opgavetype, speciaal voor wiskunde A.

Het merendeel van de scholieren geeft in de poll aan dat het examen wiskunde A goed ging. Bij 25 procent ging het zelfs 'heel goed'. Slechts bij 8 procent ging het 'heel slecht'.

