Voor het eerst een e-mailopdracht bij vmbo-examen Nederlands

Ook voor de 15-jarige Amy Bekkering was het een fijne zit. "Wat een goed begin was dit. Mijn zenuwen zakten al toen ik de eerste tekst zag. Die ging over de Primark, dat was een heel chill onderwerp." Ook Robbin was blij met de openingstekst: "Er werd gevraagd naar een tegenstelling, die kon je letterlijk uit de tekst halen. Heel makkelijk."

E-mailopdracht

Robin vervolgt: "Je moest veel citeren en overnemen. Er waren weinig vragen waarbij je zelf een antwoord moest bedenken. De samenvatting was er daar natuurlijk wel een van."

Colin Hendriksz (17) doet voor de tweede keer examen en heeft de samenvatting op gevoel gedaan. "Ik moest even improviseren. Ik heb er gewoon heel veel alinea’s van gemaakt." Amy was juist hartstikke blij met de samenvatting: "Normaal ben ik daar niet zo goed in, maar voor mijn gevoel heb ik deze wel aardig gemaakt."

Wat Colin dan weer beter afging was de zakelijke e-mail. "We moesten klagen over een restaurant. Het ging over een onvriendelijke ober die weigerde om een doggybag te geven. Ik heb er echt iets leuks van gemaakt."

Leuke teksten

Docent Astrid van de Weijenberg van het Bernard Nieuwentijt College Monnickendam kon de e-mailopdracht wel waarderen: "Ik heb mijn leerlingen nog gewaarschuwd. De e-mail is al een paar jaar een mogelijke schrijfopdracht, maar werd nog nooit daadwerkelijk gevraagd. Nu dus wel. Maar goed, een brief of e-mail maakt niet zoveel uit denk ik."

Volgens van de Weijnberg was het geen examen om over te klagen. "De teksten waren ook erg leuk, al zaten er in tekst vier een paar ingewikkelde dingen. Zoals op welke mogelijke manieren een schrijver zijn tekst kan afsluiten. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om concreet te maken wat de verschillen tussen de opties waren. Wat ook voor verwarring zorgde was de term ‘woordgroep’. Veel leerlingen twijfelden of hiermee een volledige zin bedoeld werd. Maar dat was niet het geval."

Hitte

Ook het LAKS krijgt volgens examenklachtenlijncoördinator Lizelot van den Berg weinig klachten binnen over het examen. "Het aantal klachten valt enorm mee. De mensen die klagen hebben het soms over onduidelijkheden in de vraag. Al met al zijn er weinig bijzonderheden, al geven sommige leerlingen aan last te hebben van de hitte."

Colin had nog wel een puntje van kritiek. "Het aantal papieren dat we op tafel kregen was niet normaal. Een antwoordenvel, een opgavenboekje, een bijlage. Ik kon het amper kwijt, dat was heel onhandig", aldus Colin.

144 scholieren stemden in het liveblog op de poll. 30 procent geeft aan dat het examen 'heel goed' ging. 38 procent is wat voorzichter en stemt op 'ging wel'. Slechts bij 12 procent ging het 'heel slecht'.

