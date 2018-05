Cito bespreekt: Nieuw opgavetype bij vwo-examen wiskunde A

De centraal schriftelijke examens vwo starten dit jaar met het vak wiskunde. Zowel in het vwo-examen wiskunde A als in het havo-examen wiskunde A wordt een nieuw opgavetype geïntroduceerd: de korte onderzoeksopgave (KOO).

Dit is een opgave over een realistische situatie, met maar één vraag van ongeveer acht scorepunten. De bedoeling is dat de examenkandidaat zelf beslist welk stukje wiskunde ingezet moet worden om de vraag te beantwoorden.

Dit type opgave is bedacht om vorm te geven aan een aspect dat bij de nieuwe examenprogramma's voor wiskunde als erg relevant gezien wordt; de zogenoemde wiskundige denkactiviteiten.

Die maximumscore van circa acht punten is echter wel behoorlijk groot. En daar zit natuurlijk een risico aan. Als een kandidaat weinig van deze vraag terecht weet te brengen, is ook direct een substantieel deel van de maximumscore van het hele examen verloren.

Realistische context

Bij wiskunde A is de werkelijkheid steeds de basis van een opgave. Als examenmakers zijn we dan ook altijd op zoek naar realistische contexten die zich lenen voor een wiskunde-examen.

Omdat bij allerlei sporten veel gemeten wordt, zijn sportieve activiteiten vaak een bron van inspiratie voor ons. Dit jaar was het de wielersport die een situatie opleverde waarop we een KOO konden baseren. Bij deze opgave werd een grafiek over de massasprint, zoals die enkele jaren geleden in een landelijk dagblad gepubliceerd werd, als uitgangspunt gebruikt.

Definitieve opgave

In de oorspronkelijke opgave, zoals deze ooit bedacht werd door een van onze constructeurs (een wiskundedocent), werd gevraagd na te gaan of alle renners in de sprinttrein evenveel arbeid leveren.

De definitieve opgave is na onder andere testen in het onderwijs en feedback van andere ervaren docenten uiteindelijk wat vereenvoudigd. We wilden immers voorkomen dat voor zes verschillende renners min of meer dezelfde exercitie doorlopen moest worden.

De vraag was nu of een renner die vroeg in de sprint op kop komt, evenveel arbeid gebruikt tijdens dat kopwerk als een renner die laat in de sprint op kop komt. Bij het beantwoorden van de vraag kwam het er vervolgens op neer dat je, om de geleverde arbeid te berekenen, op verschillende wijzen gebruik moest maken van de figuur en daarna aan het rekenen sloeg. En als je dat dan gedaan had voor zowel een vroege als een late koprijder in de sprinttrein, dan kon je de definitieve vraag vervolgens (ontkennend) beantwoorden.

Zelf oplossing bedenken

Die hele procedure moet je als examenkandidaat dus zelf bedenken; er staat nergens hoe je het probleem moet oplossen. Voor ons examenmakers, is dit nu precies wat we beogen met een KOO. Voor de examenkandidaten is het een uitdaging om te kunnen laten zien dat ze wat ze geleerd hebben ook kunnen inzetten in situaties als deze.

Hoe dan ook zien het Cito, net als de examenkandidaten, reikhalzend uit naar het resultaat. Voor ons staat daarbij de vraag centraal in hoeverre de examenkandidaten erin geslaagd zijn om te bedenken hoe het probleem moet worden opgelost.

