Hoe maak je eindexamens tijdens de ramadan?

Volgens voedingsdeskundige Deborah Brien is gezond eten tijdens je examens is cruciaal, zeker wanneer je alleen 's nachts mag eten.

"Mijn belangrijkste tip is: eet veel vezels, want die vullen. Het is daarom goed om volkorenbrood, volkorenpasta en eigenlijk alle volkorenvarianten van producten te eten. Ook het eten van fruit is goed, maar smoothies en vruchtensappen zijn juist af te raden. De vezels zijn er dan uit en ze bevatten veel suikers."

Daarnaast is het volgens Brien belangrijk om rustig te eten. "Heb vooral de discipline om gezond te eten, in plaats van te grijpen naar wat snel vult. Je hebt waarschijnlijk al snel de neiging om meer te eten dan je normaal zou doen, dus kauw rustig en laat je lichaam aangeven wanneer het vol zit." Verder is het natuurlijk belangrijk om veel water te drinken. "Minstens anderhalve liter tussen de avond en de ochtend."

Routine

Onder de moslimjongeren die meedoen aan de ramadan, is de zeventienjarige Nassira. Voor de haviste is vasten niet alleen een verplichting, maar ook iets wat haar een beter mens maakt. Niet meedoen of uitstellen zit er dan ook zeker niet in.

"Ik zie het ook helemaal niet als een 'uitdaging.' De eerste dagen zijn altijd wennen, maar daarna wordt het een routine. Ik vind niet dat je er kritiek op mag hebben als je het nooit hebt ervaren. Het lijkt misschien zwaar, maar ik haal er ook juist heel veel energie uit."

Slapen

Een gedeelte van Nassira's examenervaring staat gelijk aan die van niet-moslims. "Overdag maak ik examens en ben ik aan het leren. Rond 22.00 uur, of in ieder geval na zonsondergang, ga ik eten met mijn familie. We eten dan gewoon wat mijn moeder heeft gemaakt, dus dat verschilt per dag."

"Dan is het avondgebed en ga ik slapen, om vervolgens rond 3.00 uur weer op te staan voor het 'ontbijt' en ochtendgebed. Ik eet dan wat je bij een normaal ontbijt ook zou eten, zoals melk en fruit, maar ik drink vooral zoveel mogelijk water. Dan ga ik weer slapen tot ik op moet staan voor school."

Zodoende slaapt Nassira dus in etappes, iets wat volgens Brien alles behalve ideaal is. "Twee keer per nacht slapen is natuurlijk geen ritme dat ideaal werkt ter voorbereiding op je examens. Het beste kun je gewoon acht uur per nacht onafgebroken slapen. Als dat niet lukt, moet je daar rekening mee houden."

God

Nassira geeft toe dat het eten een belangrijk deel is van de ramadan, maar wil tegelijkertijd benadrukken dat het niet alleen maar daarom draait. "Het gaat ook niet alleen over denken aan de armen, maar het is een periode die draait om saamhorigheid, denken aan God en aan jezelf werken. Smeekbedes worden tijdens de ramadan ook extra gehoord. Natuurlijk moet ik er zelf mijn best voor doen, maar ik geloof dat God mij gaat helpen bij het slagen voor mijn examens."

