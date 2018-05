HEMA waarschuwt eindexamenkandidaten voor drukfout geodriehoek

De winkelketen waarschuwt dat in de afgelopen weken een partij driehoeken met drukfouten is verkocht. Bij de foutieve exemplaren staan te veel strepen tussen de tientallen.

''Met de start van het Centraal Schriftelijk Eindexamen op maandag is HEMA er veel aan gelegen om iedereen van een goede geodriehoek te voorzien", aldus de keten.

"Alle voorraad, zowel in de winkels als in het centraal distributiecentrum, wordt nagekeken op deze drukfout om zo snel mogelijk weer de juiste exemplaren in de winkels te krijgen.'' Ook haalt HEMA het product per direct uit de schappen en worden winkels op de hoogte gebracht van de fout.

Online

HEMA laat weten dat ze ook een bericht op de website zullen zetten over de fout. De keten gaat personen die het product online hebben gekocht niet persoonlijk berichten. HEMA hoopt dat jongeren het probleem zullen opmerken door berichtgeving in de media.

Een woordvoerder kon nog niet zeggen hoeveel foutieve driehoeken zijn verkocht. De drukfout kwam aan het licht door een oplettende examenkandidate.

