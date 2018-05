Zes anti-stress tips voor de eindexamens

1. Blijf rustig en positief

Waarschijnlijk de grootste angst van examenkandidaten is op het eindexamen een black-out krijgen. Probeer rustig en positief te blijven. Hierdoor geef je jezelf weer wat ruimte. Misschien herinner je je opeens weer wat je had geleerd.

Blijf rustig, denk aan positieve dingen en geloof in jezelf. Ga door naar de volgende vragen en kom later terug op de vragen waarop je vastliep.

2. Maak een realistische planning

Plan niet te veel leerstof op een dag. Je kunt beter wat minder plannen. Als je dan nog tijd over hebt kun je altijd nog wat meer doen. Je krijgt dan sneller een goed gevoel over wat je die dag hebt gedaan.

Las ook vaak genoeg pauze in, idealiter na elke dertig minuten. Dit is veel beter voor je concentratie in plaats van uren achter elkaar te leren.

3. 's Avonds tijd voor ontspanning

De avond voor het examen raak je gestrest. Dit is normaal. Doe geen wanhopige poging om nog wat te leren. Het is belangrijk dat je de avond voor het examen iets leuks gaat doen. Ga een lekker avondje Netflixen, nodig je vrienden/vriendinnen uit of ga even sporten. Doordat je ontspant, neemt de spanning voor het examen af en kun je extra goed presteren op het examen.

4. Maak een checklist

Je bureau ligt waarschijnlijk vol boeken en examenbundels. Je bent het overzicht helemaal kwijt. Wat heb ik nu wel en niet geleerd? Voordat je in paniek raakt, hier de oplossing:

Maak een checklist met afvinkhokjes. Schrijf per vak op wat je moet weten en welke vaardigheden je moet beheersen op het examen. Het helpt tegen de stress. Je ziet namelijk in één oogopslag wat je allemaal hebt gedaan en in hoe verre je dus goed bent voorbereid op het examen. Daarnaast geeft het tijdens het leren een goed gevoel als je weer een hokje kunt afvinken.

5. Slaap genoeg

Het is zo’n cliché, maar het werkt echt. Het is veel verstandiger om voldoende te slapen, dan ’s nachts nog lang door te leren. Je hersenen kunnen tijdens je slaap de stof verwerken, waardoor je tijdens je examen kunt knallen.

6. Vraag hulp

Kom je er niet uit? Loop je vast op een bepaald onderwerp? Vraag extra uitleg aan docenten. Veel docenten zijn bereid om je per e-mail of op een andere manier nog te woord te staan. Ook bestaan er veel goede uitlegvideo's, gemaakt door docenten. Soms helpt het om een andere uitleg te zien dan die van je eigen docent.

Zit je iets dwars of wil je iets kwijt over het examen? Bespreek het met de mensen om je heen, app een vriend of vriendin. Blijf er niet zelf mee zitten. Er zijn genoeg mensen die je willen helpen. En als het even niet lukt, bedenk dan dat je elke dag weer een nieuwe kans krijgt. Veel succes.

