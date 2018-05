Middelbare scholieren beginnen maandag aan eindexamens

Ongeveer 110.000 scholieren doen dit op vmbo-niveau, circa 60.000 scholieren leggen examens af op havo-niveau, op het vwo zijn dat er zo'n 40.000. De meeste examenkandidaten vmbo-basis, kader en gemengd hebben er al een aantal examens op zitten, zij maakten al vanaf april praktijkexamens.

Vwo'ers beginnen dit keer niet met het examen Nederlands, maar maken maandagmiddag wiskunde. Havisten trappen af met natuurkunde.



Nederlands staat niet als eerste examen gepland voor havo- of vwo-scholieren, omdat het College voor Toetsen en Examens wil afwisselen met andere examens waarvan de nakijklast voor docenten erg hoog is. Vmbo-scholieren starten dit jaar wél met Nederlands.



De examens duren tot en met dinsdag 29 mei. Ongeveer drie weken later kunnen de kandidaten de uitslag verwachten.

Klachtenlijn

Ook opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) maandag weer hun jaarlijkse Eindexamenklachtenlijn. Examenkandidaten kunnen bij de scholierenorganisatie terecht met al hun vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens.

Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator bij het LAKS, heeft opnieuw als doelstelling dat alle scholieren de klachtenlijn goed weten te vinden. "Naar verhouding zien we dat vmbo'ers minder klagen. Dat hopen we te veranderen."

Van den Berg denkt dat er een aantal redenen is waarom vmbo-scholieren relatief minder vaak een klacht indienen. "Wij denken dat het onder andere komt doordat vmbo'ers wat jonger zijn als ze examen doen en ons daardoor nog niet weten te vinden." Dat de vmbo-kb en -bb-examens al vanaf april digitaal worden afgenomen speelt wellicht ook een rol. "De afnameperiode is langer, daardoor is er minder media-aandacht voor. Misschien dat vmbo-scholieren ons daardoor ook minder goed vinden."

Om de klachtenlijn bij vmbo-scholieren onder de aandacht te brengen, probeert het LAKS zoveel mogelijk vmbo-scholieren te werven om te komen werken bij de organisatie.

Ramadan

Dit jaar vallen de centrale eindexamens samen met de ramadan. Van den Berg is benieuwd of daar nog klachten over zullen komen. "We kunnen natuurlijk weinig veranderen aan deze planning, maar we houden uiteraard in de gaten of er veel over geklaagd wordt."

Wat dit jaar het examen met de meeste klachten zal worden, is nog gissen, ook voor van den Berg. "Het examen Nederlands is altijd een klachtenkoning. Vorig jaar werd er nog een klachtenrecord verbroken bij het vwo-examen Nederlands", aldus van den Berg.

Het vmbo-examen Engels zorgde ook voor veel commotie. "Het aantal klachten over dat examen was opvallend, zeker gezien het feit dat vmbo-scholieren minder geneigd zijn om te klagen."

