Verdachte uitlekken examen Frans opgepakt

Dat heeft de politie donderdag bevestigd.

Het examen werd gestolen bij scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. De verdachte is geen medewerker of leerling van de school, zegt de politie. De school benadrukte dat er geen leerlingen van 22 jaar op de school zitten. Wie de aangehouden verdachte is, weet de school niet.

Het eindexamen, dat woensdag zou plaatsvinden, werd dinsdag op internet gezet. Door het uitlekken werd het eindexamen verplaatst naar donderdag. Het was de vraag of alle examenleerlingen zouden komen opdagen. Velen hadden bijvoorbeeld een vakantie geboekt met vertrek op donderdag.

Braaksporen

Er zijn geen braaksporen gevonden op de kluis waar het uitgelekte examen in zat. De kluis is geopend met een sleutel. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie op de islamitische scholengemeenschap. In de kluis lagen sinds 17 april twee pakketjes met de examens, die voor 12 eindexamenkandidaten waren. Van een van die pakketten was de verzegeling verbroken.

Er zouden drie sleutels zijn van de kluis, maar uit onderzoek van de school blijkt dat er in 2011 een kopie is gemaakt, nadat er een sleutel was kwijtgeraakt. Wie hierbij betrokken is geweest, kon de school niet zeggen.

Gemist

De Inspectie van het Onderwijs kan nog niet zeggen hoeveel scholieren donderdag het uitgestelde examen Frans hebben gemist. Hun afwezigheid kan diverse oorzaken hebben, liet de dienst weten.

''Een leerling kan mét of zonder toestemming van de schooldirecteur afwezig zijn. Dat maakt een enorm verschil'', aldus een woordvoerder van de Onderwijsinspectie. ''Alleen als geen toestemming is verleend, meldt de school dat bij ons. En iemand kan natuurlijk afwezig zijn door ziekte.''

Schooldirecteuren kunnen een leerling een maatregel opleggen. Zo'n maatregel moeten ze melden bij de Onderwijsinspectie. Iemand kan als cijfer een 1 krijgen of het hele examen over moeten doen. In het uiterste geval kan de school een leerling van het examen uitsluiten. ''Daarvan zal in dit geval geen sprake zijn.''

Over 2 weken ontvangen de eindexamenkandidaten de uitslag. ''Waarschijnlijk is dan duidelijk hoeveel leerlingen het uitgestelde examen Frans donderdag gemist hebben.''

Verleden

De school kwam in 2007 al in opspraak omdat het subsidiegeld gebruikte voor diverse reizen in 2005 en 2006 naar Saudi-Arabië. Volgens de Onderwijsinspectie was circa 200.000 euro besteed aan reizen, die "geen educatief karakter" hadden.

De inspectie startte een onderzoek naar misstanden op de school naar aanleiding van een anonieme brief. Uit dat onderzoek is ook gebleken dat twee imams wel op de loonlijst van de school staan, maar geen werkzaamheden uitvoeren.

Ook bleek destijds dat examinatoren van de school bij het corrigeren van de examens te veel punten toe te kennen.

Alles over de eindexamens in ons dossier l Lezersfoto's

Eindexamenfoto's uploaden l Twitterberichten over de examens