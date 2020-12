Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zag het festivalseizoen dit jaar in het water vallen, maar houdt zich vast aan de voorspellingen voor volgend jaar augustus: "Zelfs als we door mogelijke beperkingen aangewezen zijn op uitsluitend acts uit Nederland en onze directe buurlanden, denk ik dat we toch een legendarisch Lowlands kunnen neerzetten."

Van Eerdenburg maakt een ontspannen indruk aan het begin van het videogesprek. Maar die indruk bedriegt enigszins. Hij heeft last van de combinatie lockdown en winter. "Het is donker, de dagen zijn kort, plekken om je af te leiden zijn dicht."

Van Eerdenburg zit sinds het voorjaar 'gevangen' op zijn woonboot in Amsterdam-Noord, samen met zijn vrouw en twee zoons. De oudste is tijdens de coronacrisis weer thuis komen wonen. Voor hem als producer van Gotu Jim lag een zomer met tientallen festivaloptredens in het verschiet. Het zou de grote doorbraak van de act worden. Voor Van Eerdenburg senior begon de ellende al eerder.

“Terwijl ze me om de nek viel, vertelde ze dat haar zoon heel ziek was geworden. Daarna werd ik zelf ziek. Een week lang hoge koorts en spierpijn” Eric van Eerdenburg

"Begin maart vlieg ik altijd naar Londen voor de International Live Music Conference. Daar komen alle festivaldirecteuren samen om een beetje te roddelen en informatie bij elkaar los te peuteren. Een paar dagen na de conferentie kreeg ik de vraag: 'Jij hebt toch met die Griekse promotor gepraat? Die heeft COVID-19. En je hebt ook met Jan Smeets (directeur Pinkpop, red.) staan praten? Die is ook positief getest.'"

Hoge koorts en spierpijn

Hijzelf heeft het virus daarna niet gekregen. "Ik denk dat ik het al eerder heb gehad. Mijn buurvrouw kwam in januari terug van skiën en wenste me een gelukkig nieuwjaar. Terwijl ze me om de nek viel, vertelde ze dat haar zoon heel ziek was geworden. Daarna werd ik zelf ziek. Een week lang hoge koorts en spierpijn."

Kort daarna kwam zoon IJsbrand dus thuis, zonder reukvermogen. "Hij werd geïsoleerd in een apart woongedeelte op de boot en kreeg een bord eten en een afwasteiltje voor zijn deur gezet."

Drie maanden zou het hele "gezeik" gaan duren, dacht Van Eerdenburg op dat moment. "Geen Pinkpop, wel Lowlands." Toen de festivals die in juli zouden plaatsvinden ook werden geannuleerd, sloeg de onrust toe.

“Het gaat niet door. Ik betaal je nog tot het einde van deze maand en dan houdt het op.” Eric van Eerdenburg

"We hebben er bij de overheid op aangedrongen duidelijkheid te geven. Die kregen we tijdens de persconferentie op 21 april. Dat voelde als een opluchting. Geen enkele betrokken partij wilde zich tot dan toe terugtrekken, omdat je daarmee je aansprakelijkheidspositie beïnvloedt. Na het besluit van de overheid nam iedereen de schade voor zijn eigen rekening."

Het festival raakte ongeveer 1,5 miljoen euro kwijt. Maar het emotionele leed dat op dat moment zou ontstaan, bleek net zo groot. "Ik moest ontzettend veel mensen na de persconferentie bellen: 'Het gaat niet door. Ik betaal je nog tot het einde van deze maand en dan houdt het op.' Ik zie het verdriet nog steeds om me heen. Een enorme stoot in mijn maag."

Ontslagen en salaris inleveren

Van Eerdenburg moest nu niet alleen de moraal van zijn gezin hooghouden, maar ook binnen Lowlands-moederbedrijf Mojo bewijzen dat zijn schouders de grote last konden dragen.

Op de vraag of hij het zich kon permitteren om verdriet te tonen, antwoordt Van Eerdenburg: "Gedeelde smart verzacht, waarom zou ik daar als een soort rots in de branding boven moeten staan? Het is ook niet zo dat ik als directeur een enorme fout gemaakt heb. Dit is een overmachtssituatie. We waren in februari al uitverkocht. Alle mensen die voor Lowlands werken, hebben het de voorafgaande jaren kennelijk zo goed gedaan, dat mensen een enorme drang voelden een kaartje te kopen. Dan vind ik dat ik best verdriet mag tonen."

Na 12,5 jaar moest Van Eedenburg zijn assistente ontslaan. Ook leverde hij zelf salaris in. "Op het moment dat het goed gaat, vind ik het terecht dat ik wat meer krijg. En als het slecht gaat, moet je gewoon genoegen nemen met minder. Daar lig ik geen seconde van wakker." En toen brak een lange, stille zomer aan.

"We zijn gewend om tijdens deze periode onder zware stress te staan en zestig uur per week in dienst van het festival te staan. Onze organisatie zit vol workaholics die met grote bezieling werken. Maar opeens hadden we niks te doen. Ik voelde onrust, over niks. Afkickverschijnselen." Om de stilte te doorbreken, ging Van Eerdenburg maar brood bakken en een kippenhok maken.

"Op een gegeven moment kreeg ik een soort gelatenheid over me heen. Wij zijn altijd gewend om de controle te hebben en problemen direct op te lossen. Dat het probleem nu niet in onze handen lag, was een lesje in nederigheid. We moesten ons overgeven. Dat ging gepaard met het nodige chagrijn en opgefoktheid. Maar ik zat niet schreeuwend en tierend naar de persconferenties te kijken hoor."

Vertrouwen en vooruitkijken

OMT-lid Diederik Gommers, hoogleraar virologie Marion Koopmans en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zijn allemaal voorzichtig positief als ze moeten voorspellen of Lowlands 2021 doorgaat.

"In hoeverre ik die mensen vertrouw? Ik vertrouw ze, punt. Dat moet wel. Ze hebben in ieder geval een beslissing genomen. Voor ons is het nu extreem belangrijk dat er vooruitgedacht wordt door de overheid. Ik moet begin volgend jaar regelen dat we bijna drieduizend man personeel hebben en dat ze kunnen overnachten op het Lowlands-terrein. Dat moet op tijd geregeld worden en gaat met enorme kosten gepaard.

“Het is nog maar de vraag of we alle nodige specialisten een garantie kunnen bieden en op tijd weer terug aan boord kunnen halen.” Eric van Eerdenburg

Daarnaast hebben vele zzp'ers die van festivals leven het zekere voor het onzekere genomen en voor een vaste baan gekozen. Het is nog maar de vraag of we alle nodige specialisten een garantie kunnen bieden en op tijd weer terug aan boord kunnen halen."

Scenarios en dagdromen

Eind januari moet Van Eerdenburg van de overheid horen óf er iets mogelijk is in augustus, en wát dan. Zijn organisatie is flexibel en kan op meerdere scenario's inspelen.

"We gaan ervan uit dat we een volledig Lowlands draaien. Ons internationale programma is grotendeels rond. We hebben goede afspraken met artiesten om juridische toestanden te voorkomen. Als Amerikaanse artiesten niet kunnen of mogen komen, dan richten we ons op hun Europese collega's van wie we nu al weten dat ze beschikbaar zijn."

"Zelfs als we door mogelijke beperkingen aangewezen zijn op uitsluitend acts uit Nederland en onze directe buurlanden, denk ik dat we toch een legendarisch Lowlands kunnen neerzetten. Nederland heeft veel goed talent. In het slechtste geval organiseren we meerdere weekenden achter elkaar met minder publiek. Dan gaat het geen Lowlands heten, maar wordt het evengoed legendarisch."

Ondanks de onzekerheid durft Van Eerdenburg wel te dagdromen. Een zonovergoten Biddinghuizen in augustus, blije bezoekers, blije artiesten. Een volle Alpha-tent die zijn naam scandeert?

"Ik weet niet hoor, ik ben niet zo'n messiastype. Ik blijf liever op de achtergrond. Ik zal zeggen: 'Wat fijn dat jullie er zijn. Wat fijn dat het weer mag en dat we met, en van elkaar kunnen genieten. Have fun', en dan loop ik weer weg. Ik word niet opeens een spiritueel leider."