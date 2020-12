Het was een veelbewogen jaar voor Albert Verlinde. De theaterwereld kreeg door de coronacrisis een klap te verduren en hij besloot na zes jaar zijn bedrijf Stage Entertainment te verlaten. NU.nl blikt met Verlinde terug. "Laat mij de Albert zijn die allerlei leuke dingen doet waar hij energie van krijgt."

Dinsdagmiddag, 3 november. Via een persbericht laat Albert Verlinde (59) weten na bijna zes jaar Stage Entertainment te verlaten. Een beslissing die al ruim een jaar eerder was genomen.

"Vorig jaar zomer was het besluit al gevallen, na de première van Tina", vertelt Verlinde. Op dat moment - van corona had nog niemand gehoord - waren meerdere Stage Entertainment-producties succesvol in productie gegaan, waaronder ook Anastasia en Lazarus. Een mooi en breed aanbod stond en Verlinde merkte dat hij "toe was aan een volgende fase".

"Ik wilde weg van het bestuurlijke en weer terug naar de creatieve kern, naar het maken. Ik heb zes jaar lang, wat echt lang is, heel hard gewerkt. Dat is gelukt en volbracht, ik mag nu weg."

Het gevoel kwam volgens Verlinde plotseling. "Het bedrijf werd steeds zakelijker, Amerikaanser. Met Excel-sheets, Engelstalige meetings." Hij voelde zich er steeds minder thuis, en dat leidde tot het besluit om afscheid te nemen van Stage Entertainment.

"Ik zag het niet aankomen, het was een vreemde ervaring. Ik moest mezelf ook echt bedwingen gelijk mijn collega's te bellen. Ik ga hen ook absoluut missen, maar ik ben blij dat ik weer baas over mijn eigen agenda ben, bezig kan zijn waarmee ik bezig wil zijn. Laat mij de Albert zijn die allerlei leuke dingen doet, waar hij energie van krijgt."

Albert Verlinde schoof regelmatig aan bij talkshow Op1. Albert Verlinde schoof regelmatig aan bij talkshow Op1. Foto: Op1

'Bewust gekozen om gezicht van sector te zijn'

Uiteindelijk duurde het toch ruim een jaar voordat hij definitief vertrok bij Stage Entertainment. Verlinde zou eigenlijk in mei het bedrijf verlaten. Toen denderde de coronacrisis de wereld binnen, lag de theaterwereld plots stil en besloot Verlinde zijn vertrek uit te stellen. "Ik wilde niet weg, want ik vond dat ik er moest zijn. Met het team en de directie hebben we zo ongelofelijk hard gewerkt om alle scenario's uit te rekenen. Wat kan er als we dan opengaan, wat kan er bij deze maatregelen? We werkten loeihard aan dat toekomstperspectief."

Ondertussen schoof Verlinde regelmatig aan bij talkshows als Op1, om te praten over de klappen die de cultuursector te verduren heeft gekregen. "Dat ik een gezicht van de sector ben geworden, was een bewuste keuze. Ik vond het belangrijk om op deze manier de sector te vertegenwoordigen, net zoals Cornald Maas dat heeft gedaan. Het voordeel is dat ik dankzij mijn werk en bekendheid sneller rond zo'n talkshowtafel zit en het probleem makkelijker kan verwoorden dan anderen."

“Het lobbyen was voor mij iets nieuws.”

Ook achter de schermen was hij heel actief en zette hij zich in voor 'zijn' branche. "Ik heb een beroep moeten doen op kwaliteiten die ik nooit eerder heb hoeven aanboren, waarvan ik niet wist of ik ze wel had. Het lobbyen was voor mij iets nieuws, dat om de tafel zitten met brancheorganisaties en andere bedrijven."

Zijn onverwachte nieuwe werkzaamheden deden Verlinde alleen maar meer verlangen naar een nieuwe carrière. "Door deze nieuwe taken kwam ik nog meer op het spoor dat ik wilde: een woordvoerder zijn, een gezicht voor de hele sector. Niet voor één bedrijf, maar de bestuurlijke, vertegenwoordigende kant. Het is een goed besluit geweest om niet meer voor één bedrijf te werken."

'Herken me niet in uitspraken van Joop'

Ondertussen werkte Verlinde hard aan de toekomstscenario's van Stage Entertainment. Het financiële plaatje werd gevormd, er werden nieuwe voorstellingen gepland voor als de theaters weer open mogen. Toen dat met pen op papier stond, vond Verlinde het "een fantastisch moment om weg te gaan".

"Ik had hetzelfde gevoel als je hebt voor je vakantie, als je netjes hebt opgeruimd om de boel goed achter te laten. Ik had nog wel een half jaar kunnen blijven, maar dan komt mijn opvolger wellicht in een hele drukke periode terecht. Nu is het relatief rustig en kan hij of zij alles in kaart brengen."

Door voormalig collega Joop van den Ende, met wie hij ruim drie jaar Stage Entertainment bestierde, werd Verlinde "een solist" genoemd. Van den Ende sprak van een kilte tussen de twee. "Ik herken mij niet in zijn uitspraken dat ik een solist ben", zegt Verlinde, die wel erkent dat hun relatie bekoeld is.

"Ik had het natuurlijk liever anders gezien. We zijn zes jaar geleden samengegaan, hebben het bedrijf verder gebracht, het is leuker om daar samen van te genieten. Ik heb Joop overigens wel als een van de eersten gebeld om te vertellen dat ik wegging. Ik wilde recht doen aan het feit dat we samen begonnen zijn en voorkomen dat hij het nieuws via de pers vernam."

Albert Verlinde samen met Joop van den Ende in 2015. Albert Verlinde samen met Joop van den Ende in 2015. Foto: BrunoPress

'Bij fantastisch idee bel ik Stage op'

30 november was Verlindes laatste werkdag bij Stage Entertainment. Concrete toekomstplannen heeft hij nog niet. "De komende twee maanden ga ik mijn rust pakken, en nadenken wat ik nou wil doen. Bij SBS (waar Verlinde Shownieuws presenteert, red.) zit ik nu fijn, mijn contract loopt in mei volgend jaar af en daarna gaan we kijken wat we doen."

Daarnaast zal Verlinde vanaf januari een VVD-zetel bezetten in de gemeenteraad van Vught, waar ook de dorpen Helvoirt en zijn woonplaats Cromvoirt deel van uitmaken. "Ik wil me vooral bezighouden met de lokale cultuur in de gemeente", vertelt Verlinde.

“Ik wil weer dingen bedenken.”

"Ambities in de nationale politiek heb ik niet, het blijft bij de gemeenteraad. Maar nu ik daarin zit, merk ik wel dat ik op landelijk vlak ook bij de VVD hoor, en kan ik aanschuiven bij de denktanks op cultuurgebied. Ik vind het leuk om daar een rol in te spelen en mijn rol in het lobbyen te versterken. En mijn sociale leven is erdoor verrijkt, door de mensen die ik door dit werk ontmoet."

Maar ook een terugkeer in de theaterwereld sluit Verlinde niet uit. "Ik wil weer dingen bedenken, heb al ideeën voor voorstellingen die ik opschrijf en in een laatje doe. Het zou dus zomaar kunnen dat ik in de theaterwereld weer aan de andere kant terechtkom. Ik heb met Stage afgesproken dat ik ze opbel als ik een fantastisch idee heb. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik het zelf doe, als het om een kleinschalig project gaat. Of dat ik contact opneem met een andere producent als Senf, De Graaf & Cornelissen of MediaLane (het bedrijf van Iris van den Ende, de dochter van Joop, red.). Ik sluit niks uit, maar zo ver is het nog niet. Eerst even rust nemen."