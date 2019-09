In het centrum van de hoofdstad Caïro en in een aantal andere Egyptische steden kwamen vrijdagavond honderden jonge mensen bij elkaar om te betogen tegen het militaire regime van Abdel Fatah Al Sisi. Zeker 74 mensen werden opgepakt.

De protesten waren weliswaar klein, maar zijn ook een uiterst zeldzaam fenomeen in het Noord-Afrikaanse land, waar sinds het aantreden van Al Sisi in 2013 zeer strenge antidemonstratiewetten gelden. Duizenden mensen zijn sindsdien gearresteerd en riskeren jarenlange celstraffen, schrijft The New York Times.

Tijdens de spontane betogingen riepen de demonstanten leuzen als "Weg met Sisi" en "Vertrek nu". De acties vonden onder meer plaats op het Tahrirplein in Caïro, waar Egyptenaren in 2011 met massale protesten het aftreden van president Hosni Mubarak bewerkstelligden.

Op video's is volgens The New York Times te zien hoe er ook kleinere protesten waren in de Egyptische stad Alexandrië en Mahalla El Kubra.

Voedselprijzen stijgen

Al Sisi wordt door mensenrechtengroeperingen gezien als een van de meest hardvochtige leiders in het Midden-Oosten, die geen dissidenten tolereert. In de gevangenissen van het land zitten duizenden politieke gevangenen.

In april nam het parlement een wet aan die de 64-jarige Al Sisi toestaat tot 2030 aan de macht te blijven. Ondertussen stijgen voedselprijzen vanwege bezuinigen na een miljardenlening van het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Protesten volgen op online oproepen

De aanstichter van de protesten van vrijdagavond lijkt de Egyptische zakenman Mohamed Ali te zijn, die in het verleden zaken heeft gedaan met het Egyptische leger.

Vanuit zijn zelfgekozen ballingschap in Spanje neemt Ali Facebook-video's op over de corruptie en geldverspilling van Al Sisi en zijn gevolg. Hij roept Egyptenaren op de straat op te gaan en het aftreden van Al Sisi te eisen. Ook roept hij de minister van Defensie op om Al Sisi te arresteren.